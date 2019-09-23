Заблудившаяся 80-летняя пенсионерка 14 часов ждала помощи на вокзале Новосибирска

фото предоставлено поисковым отрядом «Лиза Алерт»

Волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» нашли потерявшуюся женщину на вокзале; 14 часов никто не обращал на неё внимания.

О случае удивительной невнимательности и тотального равнодушия рассказали добровольцы в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

О пропаже 80-летней Нины Дмитриевны стало известно вечером 9 октября. Бабушка любила гулять, и уже случалось, когда она не могла вернуться домой, потому что не понимала, куда идти. Волонтёры нескольких часов обзванивали больницы, патрулировали улицы на машине и пешком, расклеивали ориентировки.

«В 2:12 прозвучало долгожданное: "Найдена! Жива!" Нина Дмитриевна была найдена в зале ожидания вокзала Новосибирск-Главный автономным экипажем, состоящим из родных и добровольцев отряда. Она просидела там более 14 (!) часов», – написали участники поисков.

Выяснилось, что женщина заблудилась, дошла до железнодорожного вокзала и там попросила о помощи, но её никто не услышал. Тогда она села на лавочку и стала ждать. Так её и нашли.

«Что это? Равнодушие? Безразличие? Пренебрежение служебными обязанностями? В городе, где живет почти 2 миллиона человек, на главном вокзале, где каждые полчаса уходят и приходят поезда и электрички, человек просил о помощи и ждал её 14 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ) часов», – написали в группе волонтёры.

Эта показательная ситуация ещё раз подтолкнула волонтёров напомнить о простых правилах поведения, которые могут спасти кому-то жизнь.

«Если вы встретили на улице дезориентированного человека, бабушку или дедушку, которые не могут вспомнить, где и с кем они живут:

- позвоните по номеру 112, вызовите на место полицию и скорую помощь;

- позвоните в отряд "Лиза Алерт" по телефону 8 800 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно);

- сделайте и пришлите нам фото, составьте описание человека и его одежды;

- оставайтесь на месте до приезда полиции и скорой; если вы этого сделать не можете, сообщите нам, мы найдем добровольца, который вас сменит;

- запишите номер экипажа полиции или бригады скорой и узнайте, куда повезут человека».

Напомним, 10 октября Сиб.фм писал о поисках молодого человека с татуировкой на руке.