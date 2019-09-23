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Землетрясение в четыре балла произошло в Сибири

Рубрика: общество, проиcшествия

10.10.2019 12:19

Фото с сайта Единой геофизической службы РАН

Два подземных толчка ощутили жители Иркутска 10 октября; информация о пострадавших не поступала.

Землетрясение магнитудой 4 балла произошло сегодня в Иркутске. Об этом сообщает сайт «Иркутск сегодня» со ссылкой на местную геофизическую службу. Жители ощутили два толчка подряд.

Толчки произошли приблизительно в 100 километрах от Иркутска. Эпицентр находится в районе озера Байкал. В радиусе 15 километров от очага интенсивность землетрясения достигла 5 баллов – жители Иркутска почувствовали 4 балла. 

«Слегка раскачиваются висячие предметы и неподвижные автомашины, колеблется жидкость в сосудах. Раздаётся слабый звон плотно составленной неустойчивой посуды. Землетрясение ощущает большинство людей, находящихся внутри зданий. В редких случаях люди просыпаются. Под открытым небом землетрясение ощущают отдельные лица», – описывает данную магнитуду землетрясения Российская служба предупреждения цунами. 

О повреждениях и пострадавших не сообщается. Местные жители пишут, что практически не почувствовали толчков.

Напомним, в начале сентября под Новосибирском зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла.

Эмиль Фукс

Теги: Иркутская область землетрясение

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Землетрясение в четыре балла произошло в Сибири

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Обманутые дольщики «Новомарусина» объявили голодовку в Новосибирске

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Водитель насмерть сбил девятилетнюю девочку

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сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Клещи покусали новосибирцев 16 тысяч раз

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» победил «Белогорье»

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Подросток попал в больницу после ДТП в Новосибирске

сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

Спасатели объяснили причины гибели рыбака в Бердском заливе

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Автомобиль встал на крышу в центре Новосибирска

сегодня 08:08 Хроника 0 Коммент.

Yota бесплатно раздаст зарядные устройства в Новосибирске

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» – «Чита»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:50 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 10 октября: солнечно, но прохладно

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 10 октября

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

«Хоккей, футбол и house» – европеец снял клип о Новосибирске

вчера 20:20 Культура 0 Коммент.

Голодная продавщица стащила мяса на 200 тысяч рублей в Новосибирске

вчера 19:50 Общество 0 Коммент.

Девушку с пирсингом ищут почти две недели в Новосибирске

вчера 18:51 Общество 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода

вчера 18:08 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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