Землетрясение в четыре балла произошло в Сибири

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Землетрясение в четыре балла произошло в СибириРубрика: общество, проиcшествия
10.10.2019 12:19
Фото с сайта Единой геофизической службы РАН
Два подземных толчка ощутили жители Иркутска 10 октября; информация о пострадавших не поступала.
Землетрясение магнитудой 4 балла произошло сегодня в Иркутске. Об этом сообщает сайт «Иркутск сегодня» со ссылкой на местную геофизическую службу. Жители ощутили два толчка подряд.
Толчки произошли приблизительно в 100 километрах от Иркутска. Эпицентр находится в районе озера Байкал. В радиусе 15 километров от очага интенсивность землетрясения достигла 5 баллов – жители Иркутска почувствовали 4 балла.
«Слегка раскачиваются висячие предметы и неподвижные автомашины, колеблется жидкость в сосудах. Раздаётся слабый звон плотно составленной неустойчивой посуды. Землетрясение ощущает большинство людей, находящихся внутри зданий. В редких случаях люди просыпаются. Под открытым небом землетрясение ощущают отдельные лица», – описывает данную магнитуду землетрясения Российская служба предупреждения цунами.
О повреждениях и пострадавших не сообщается. Местные жители пишут, что практически не почувствовали толчков.
Напомним, в начале сентября под Новосибирском зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла.
Эмиль Фукс
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