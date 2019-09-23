Землетрясение в четыре балла произошло в Сибири

Фото с сайта Единой геофизической службы РАН

Два подземных толчка ощутили жители Иркутска 10 октября; информация о пострадавших не поступала.

Землетрясение магнитудой 4 балла произошло сегодня в Иркутске. Об этом сообщает сайт «Иркутск сегодня» со ссылкой на местную геофизическую службу. Жители ощутили два толчка подряд.

Толчки произошли приблизительно в 100 километрах от Иркутска. Эпицентр находится в районе озера Байкал. В радиусе 15 километров от очага интенсивность землетрясения достигла 5 баллов – жители Иркутска почувствовали 4 балла.

«Слегка раскачиваются висячие предметы и неподвижные автомашины, колеблется жидкость в сосудах. Раздаётся слабый звон плотно составленной неустойчивой посуды. Землетрясение ощущает большинство людей, находящихся внутри зданий. В редких случаях люди просыпаются. Под открытым небом землетрясение ощущают отдельные лица», – описывает данную магнитуду землетрясения Российская служба предупреждения цунами.

О повреждениях и пострадавших не сообщается. Местные жители пишут, что практически не почувствовали толчков.

Напомним, в начале сентября под Новосибирском зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла.