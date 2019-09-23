Андрей Панфёров: новосибирская молодёжь достойна уважения

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров встретился со студентами Сибирского института управления; разговор прошёл в формате живой беседы.

Общаться в живом формате предложил студентам Сибирского института управления первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

«Законодательная власть является актуальной темой для обсуждения с молодёжью. В своё время Бисмарк сказал: "Все мы – народ, и правительство – тоже". В профессиональной деятельности я лично стараюсь поступать, опираясь на этот тезис, поэтому считаю, предмет нашего разговора непосредственно влияет на нашу с вами жизнь. Давайте обсудим то, что вас волнует», – предложил первый вице-спикер.

Участников встречи волновало абсолютно всё. Будущих управленцев интересовали этапы биографии почётного гостя, прошедшего путь от военного дела к политике. О возможностях политической карьеры госслужащих в будущем, об особенностях региональной политики также спрашивали студенты.

Андрей Панфёров рассказал, что основная задача Законодательного собрания как регионального парламента – принятие законов. Основные из них – о бюджете Новосибирской области, целый блок, касающийся налоговой базы, социально-экономического развития, социального обеспечения. Есть закон о наказах избирателей, в рамках исполнения которых на селе строятся водопровод и дороги, детские сады, школы, объекты культуры. При этом парламентарий отметил, что в бюджетах муниципальных образований денег на это хронически не хватает.

«Финансирование – вообще больной вопрос как для законодательной, так и для исполнительной власти. К примеру, в настоящее время для решения проблем обманутых дольщиков в Новосибирской области создаётся фонд, в котором будет аккумулировано порядка 2,6 миллиарда рублей. Приходится вместе с исполнительной властью искать решения этих непростых вопросов», – рассказал Андрей Панфёров.

В то же время особое внимание в деятельности депутатского корпуса уделяется работе с молодёжью.

«Помощь старшему поколению важна, но не в ущерб молодёжи. За вами будущее! У вас должно быть право на достойную работу, право на самореализацию. Для меня много непонятного в современной молодёжной политике. Раньше выпускник вуза мог рассчитывать на работу по специальности с достойной зарплатой. А сегодня, зачастую, молодые инженеры продают мобильные телефоны. Так быть не должно. Повторяю, необходимо строительство жилья для молодых семей, продуманная грантовая политика, в том числе чтобы помочь молодым учёным начать научную деятельность», – подчеркнул Андрей Панфёров.

Гостя порадовали осведомлённость студентов в происходящих политических процессах и персоналиях органов государственной и региональной власти. Как выяснилось, молодёжь волнует территориальный маркетинг и имидж представителей власти, деятельность депутатов на местах и взаимодействие с избирателями, а также многое другое.

«Судя по вопросам аудитории, интонации, интересу к политической и экономической жизни страны и региона, я сделал вывод: студенты – серьёзные люди, а значит, молодёжью нужно заниматься, проявлять к ней уважение, продуманно вести молодёжную политику. Они ждут от власти поддержки и рассчитывают на более понятный социальный лифт», – подытожил Андрей Панфёров.

В ходе встречи он ответил на все вопросы, поблагодарил студентов за неравнодушное отношение к происходящему и пожелал не терять добрых амбиций, добиваясь поставленных благих целей.

Напомним, 10 октября стало известно, что в Новосибирской области начинает свою работу Фонд обманутых дольщиков.