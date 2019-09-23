Детская школа искусств № 1 города Карасука переедет в новое здание

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Детская школа искусств № 1 города Карасука переедет в новое зданиеРубрика: общество
11.10.2019 15:19
Фото правительства Новосибирской области
В прошлом году Детской школе искусств № 1 в городе Карасуке исполнилось 60 лет; в ближайшее время её воспитанники и преподаватели будут посещать занятия в новых классах и студиях.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе поездки в Карасукский район посетил строящееся здание районного дома культуры, которое возводят по его поручению. После завершения строительства сюда, в новые более просторные и комфортные помещения, переедет детская школа искусств.
На встрече с педагогами школы искусств глава региона заверил, что в ближайшее время у коллектива школы условия труда изменятся в лучшую сторону.
«Вы наверняка уже присмотрели себе в будущем Доме – даже Дворце – культуры Карасукского района новые помещения. Мы сегодня проконтролируем сроки и качество работ на этом строящемся объекте для того, чтобы вы могли работать, учиться и развиваться уже в ближайшее время в новых условиях», – отметил Андрей Травников.
Проект благоустройства территории возле нового здания поручил проработать специалистам губернатор после посещения строящегося районного дома культуры.
Старое здание Дома культуры было построено в 1924 году. Из-за непригодности к эксплуатации было списано. В 1958 году в Карасуке было построено здание детской школы искусств. Под воздействием высокого уровня грунтовых вод оно обветшало, устаревший проект не соответствует современным потребностям. А Центральная библиотека размещается в здании 1940 года постройки.
Новое здание будет выполнять роль многофункционального культурного комплекса. Здесь будут работать Центральная библиотека на 120 посадочных мест, детская школа искусств, киноконцертный зал на 400 мест, а также помещения культурной, творческой, познавательной и досуговой деятельности.
Строительство Дома культуры планируют завершить уже в следующем году. Как доложили главе региона, сейчас в помещениях отделочные работы. Согласно смете, бюджет строительства составляет 585 миллионов рублей, сейчас профинансировано 407 миллионов рублей.
В Детской школе искусств занимаются 900 детей. Подготовка идёт в пяти филиалах по 10 предпрофессиональным и 43 общеразвивающим программам в области искусств. То, что учреждение будет размещаться в новом здании, придаст импульс его дальнейшему развитию. Всего в Детской школе искусств 10 отделений: фортепианное, народных инструментов, духовых и ударных инструментов, теоретическое, вокально-хорового исполнения, театральное, художественное, хореографическое, отделения анимации и подготовки детей к школе.
Кроме того, здесь действуют более 30 творческих коллективов, семь из которых – образцовые. Из них – единственный детский оркестр, имеющий звание заслуженного, – коллектив народного творчества, образцовый духовой оркестр ««Бис Band».
За предыдущие 10 лет шесть воспитанников школы искусств стали победителями общероссийского конкурса «Молодые дарования России». В этом году Иван Пятков стал победителем первого отборочного тура конкурса молодых дарований. При этом в прошлом году он стал обладателем именной стипендии Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Кроме того, в прошлом году учащиеся были удостоены стипендии губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства, 30 учащихся – стипендии главы Карасукского района.
Напомним, 9 октября стало известно, что в Новосибирской области к высокоскоростному интернету до конца года подключат 400 социально значимых объектов.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
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