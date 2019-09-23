Два сибирских города вошли в список Forbes

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Два сибирских города вошли в список ForbesРубрика: общество
11.10.2019 14:14
фото с сайта pixabay.com
Издание отобрало 10 самых перспективных городов, помимо Москвы; два населённых пункта Сибири оказались в топе.
Список 10 самых перспективных городов за пределами МКАДа, которые за последние несколько лет совершили крупный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни, опубликовал на своём официальном сайте журнал Forbes.
Издание отметило Красноярск за поддержку развития современного искусства и Иркутск за комплексную регенерацию исторически значимой архитектуры.
А вот Новосибирск, как ни странно, в перечень перспективных городов не вошёл.
Напомним, в середине сентября две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes.
Никита Минин
Комментарии
А можно весь список?
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