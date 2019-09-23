Голодающие в центре Новосибирска дольщики греются под пледом

Фото предоставлено участниками голодовки

Устроившие голодовку обманутые дольщики продолжают находиться под окнами областного правительства; женщины согреваются пледом и словами поддержки из других регионов.

В центре Новосибирска продолжается голодовка обманутых дольщиков, которые вложили деньги в строительство домов в комплексе «Новомарусино» и вот уже несколько лет не могут справить новоселье. Участники акции утром расположились под окнами регионального правительства и до сих пор не покидают место. Чтобы согреться, женщины укрылись пледом.

На фото, которое голодающие прислали в редакцию Сиб.фм – восемь женщин. Трое из них укрылись пледом, у одной из участниц акции на голове повязка с надписью «Голодовка».

Также новосибирские дольщики отметили, что их акцию поддерживают и в других регионах страны. В частности, в Санкт-Петербурге одна из женщин решила присоединиться к голодовке.

Напомним, акция дольщиков в Новосибирске началась утром 11 октября. С участниками встретились чиновники регионального минстроя, однако ответы представителей власти не устроили голодающих.

Они намерены провести ночь на лавочках, либо, если будет очень холодно, вернуться на место акции с утра.

Ранее Сиб.фм писал, что дольщики намерены были разбить напротив здания правительства палаточный лагерь, но сделать это им не позволила полиция.