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Голодающие в центре Новосибирска дольщики греются под пледом

Рубрика: общество

11.10.2019 16:57

Фото предоставлено участниками голодовки

Устроившие голодовку обманутые дольщики продолжают находиться под окнами областного правительства; женщины согреваются пледом и словами поддержки из других регионов. 

В центре Новосибирска продолжается голодовка обманутых дольщиков, которые вложили деньги в строительство домов в комплексе «Новомарусино» и вот уже несколько лет не могут справить новоселье. Участники акции утром расположились под окнами регионального правительства и до сих пор не покидают место. Чтобы согреться, женщины укрылись пледом. 

На фото, которое голодающие прислали в редакцию Сиб.фм – восемь женщин. Трое из них укрылись пледом, у одной из участниц акции на голове повязка с надписью «Голодовка».

Также новосибирские дольщики отметили, что их акцию поддерживают и в других регионах страны. В частности, в Санкт-Петербурге одна из женщин решила присоединиться к голодовке. 

Напомним, акция дольщиков в Новосибирске началась утром 11 октября. С участниками встретились чиновники регионального минстроя, однако ответы представителей власти не устроили голодающих.

Они намерены провести ночь на лавочках, либо, если будет очень холодно, вернуться на место акции с утра.

Ранее Сиб.фм писал, что дольщики намерены были разбить напротив здания правительства палаточный лагерь, но сделать это им не позволила полиция. 

Мария Машанова

Теги: обманутые дольщики Новосибирская область

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Пожар рядом с заводом ядерного топлива начался в Новосибирске

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«Ребёнка рвало целый час»: огромную муху нашла в сосиске сибирячка

сегодня 18:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:16 Общество 0 Коммент.

Водитель получил четыре года за сбитого сына депутата в Новосибирске

сегодня 18:10 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор смертельных ДТП за прошедшую неделю

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:47 Общество 0 Коммент.

На новосибирскую барахолку нагрянули силовики с проверкой

сегодня 16:33 Хроника 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска предупредила об опасности голубей

сегодня 16:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:23 Общество 0 Коммент.

Запретить «отупляющие» мобильные игры потребовал новосибирский активист

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

Труп новосибирского подростка обнаружил машинист на крыше вагона

сегодня 15:57 Хроника 0 Коммент.

«Любил секс с разными партнёршами»: знакомый рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:40 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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