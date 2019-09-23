Голодающие в центре Новосибирска дольщики греются под пледом

Лента новостейПредложить новость
«Ребёнка рвало целый час»: огромную муху нашла в сосиске сибирячка
Водитель получил четыре года за сбитого сына депутата в Новосибирске
Запретить «отупляющие» мобильные игры потребовал новосибирский активист
Детская школа искусств № 1 города Карасука переедет в новое здание
Сибирячка выпала из окна в попытке выбраться из квартиры уголовников
Пьяный сибиряк в кустах изнасиловал женщину вдвое старше его и украл её перчатки
«Станет солнышком в вашем доме»: кошке с необычным взглядом ищут хозяев в Новосибирске
"Это пить нельзя!": сибирячка вышла на одиночный пикет после экспертизы воды из крана
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Голодающие в центре Новосибирска дольщики греются под пледомРубрика: общество
11.10.2019 16:57
Фото предоставлено участниками голодовки
Устроившие голодовку обманутые дольщики продолжают находиться под окнами областного правительства; женщины согреваются пледом и словами поддержки из других регионов.
В центре Новосибирска продолжается голодовка обманутых дольщиков, которые вложили деньги в строительство домов в комплексе «Новомарусино» и вот уже несколько лет не могут справить новоселье. Участники акции утром расположились под окнами регионального правительства и до сих пор не покидают место. Чтобы согреться, женщины укрылись пледом.
На фото, которое голодающие прислали в редакцию Сиб.фм – восемь женщин. Трое из них укрылись пледом, у одной из участниц акции на голове повязка с надписью «Голодовка».
Также новосибирские дольщики отметили, что их акцию поддерживают и в других регионах страны. В частности, в Санкт-Петербурге одна из женщин решила присоединиться к голодовке.
Напомним, акция дольщиков в Новосибирске началась утром 11 октября. С участниками встретились чиновники регионального минстроя, однако ответы представителей власти не устроили голодающих.
Они намерены провести ночь на лавочках, либо, если будет очень холодно, вернуться на место акции с утра.
Ранее Сиб.фм писал, что дольщики намерены были разбить напротив здания правительства палаточный лагерь, но сделать это им не позволила полиция.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
«Ребёнка рвало целый час»: огромную муху нашла в сосиске сибирячка
Водитель получил четыре года за сбитого сына депутата в Новосибирске
Запретить «отупляющие» мобильные игры потребовал новосибирский активист
Детская школа искусств № 1 города Карасука переедет в новое здание
Сибирячка выпала из окна в попытке выбраться из квартиры уголовников
Пьяный сибиряк в кустах изнасиловал женщину вдвое старше его и украл её перчатки
«Станет солнышком в вашем доме»: кошке с необычным взглядом ищут хозяев в Новосибирске
"Это пить нельзя!": сибирячка вышла на одиночный пикет после экспертизы воды из крана
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
К зиме готовы
Энергетики рассказали о готовности Новосибирска к отопительному се...
Новости по теме
Популярное