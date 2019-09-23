Горевший склад пластиковых окон в Новосибирске тушили с помощью пожарного катера

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Огонь охватил 800 квадратных метров площади на складе пластиковых окон; воду для тушения качали прямо из реки и по рукаву подавали на берег.

Пожару на территории склада в железнодорожном районе Новосибирске присвоили повышенный номер сложности — из-за большой площади возгорания. Для тушения использовали самую мощную технику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В тушении крупного пожара участвовали 38 человек, задействовали 12 единиц техники, включая автоцистерны и пожарный катер. На месте создан штаб пожаротушения, по решению которого для локализации возгорания использовали лафетные и повышенной мощности стволы, которые могут подавать в очаг до 21 литра воды в секунду», — уточнили в ведомстве.









Сообщение о пожаре в здании на улице Понтонная поступило в 06:07, в 08:17 было ликвидировано открытое горение.

Как уточнили в новосибирском МЧС, помимо основной пожарной техники применяли специальный катер, который набирал воду прямо из реки и подавал её на берег по рукавным линиям.

Причина происшествия устанавливается.

Напомним, 4 октября Сиб.фм писал о спасении из пожара нескольких детей.