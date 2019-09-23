ХК «Сибирь» – «Барыс»: время начала матча и прогнозы букмекеров

Фото с сайта ХК "Сибирь"

«Сибирь» сыграет очередной домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса»; букмекеры не осмеливаются делать прогнозы.

Завершающий матч очередной серии домашних игр «Сибири» пройдёт сегодня в Новосибирске. Сибиряки сыграют с «Барысом» из казахстанского Нур-Султана в 19:30 по новосибирскому времени.

«Сибирь» прервала серию из двух разгромных поражений. На сегодняшний день новосибирцы выиграли три матча подряд, и подбираются к тройке лидеров турнирной таблицы. Та же статистика у «Барыса». Казахстанцы идут без поражений уже три матча подряд.

Букмекеры не делают точных прогнозов на победу какой-либо из двух команд. Коэффициенты практически равные – 2.4 на победу «Сибири» против 2.6 у «Барыса».

Напомним, 7 октября новосибирцы обыграли московское «Динамо».