ХК «Сибирь» – «Барыс»: время начала матча и прогнозы букмекеров

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ХК «Сибирь» – «Барыс»: время начала матча и прогнозы букмекеровРубрика: общество, спорт
11.10.2019 13:12
Фото с сайта ХК "Сибирь"
«Сибирь» сыграет очередной домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса»; букмекеры не осмеливаются делать прогнозы.
Завершающий матч очередной серии домашних игр «Сибири» пройдёт сегодня в Новосибирске. Сибиряки сыграют с «Барысом» из казахстанского Нур-Султана в 19:30 по новосибирскому времени.
«Сибирь» прервала серию из двух разгромных поражений. На сегодняшний день новосибирцы выиграли три матча подряд, и подбираются к тройке лидеров турнирной таблицы. Та же статистика у «Барыса». Казахстанцы идут без поражений уже три матча подряд.
Букмекеры не делают точных прогнозов на победу какой-либо из двух команд. Коэффициенты практически равные – 2.4 на победу «Сибири» против 2.6 у «Барыса».
Напомним, 7 октября новосибирцы обыграли московское «Динамо».
Эмиль Фукс
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