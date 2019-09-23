Китайских полицейских Росгвардия в Новосибирске научит приёмам антитеррора

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Китайских полицейских Росгвардия в Новосибирске научит приёмам антитеррораРубрика: общество
11.10.2019 09:23
Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Новосибирской области
В Новосибирск прибыла группа сотрудников полиции из Китая; вместе с отрядом спецназа «Ермак» Сибирского округа Росгвардии они отработают навыки владения боевыми искусствами.
Военнослужащие Росгвардии и представители Народной вооружённой полиции Китая в Новосибирске будут участвовать в совместных антитеррористических учениях. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления федеральной службы войск национальной гвардии России, на территории отряда спецназа состоялась церемония поднятия государственного флага КНР.
«Гостям показали быт росгвардейцев, рассказали историю создания Росгвардии и отряда спецназа "Ермак". Специально для представителей военной полиции продемонстрировали фильм, переведённый на китайский язык», – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что для удобства общения участникам учений раздали русско-китайские разговорники. На совместных занятиях по физподготовке спецназовцы обменялись навыками владения боевыми искусствами.
Напомним, в середине июля стало известно, что новосибирский отряд спецназа Росгвардии «Ермак» попал в тройку лучших в России.
Анатолий Якимов
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