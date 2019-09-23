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Китайских полицейских Росгвардия в Новосибирске научит приёмам антитеррора

Рубрика: общество

11.10.2019 09:23

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Новосибирской области

В Новосибирск прибыла группа сотрудников полиции из Китая; вместе с отрядом спецназа «Ермак» Сибирского округа Росгвардии они отработают навыки владения боевыми искусствами.

Военнослужащие Росгвардии и представители Народной вооружённой полиции Китая в Новосибирске будут участвовать в совместных антитеррористических учениях. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления федеральной службы войск национальной гвардии России, на территории отряда спецназа состоялась церемония поднятия государственного флага КНР. 

«Гостям показали быт росгвардейцев, рассказали историю создания Росгвардии и отряда спецназа "Ермак". Специально для представителей военной полиции продемонстрировали фильм, переведённый на китайский язык», – рассказали в пресс-службе. 

В ведомстве отметили, что для удобства общения участникам учений раздали русско-китайские разговорники. На совместных занятиях по физподготовке спецназовцы обменялись навыками владения боевыми искусствами. 

Напомним, в середине июля стало известно, что новосибирский отряд спецназа Росгвардии «Ермак» попал в тройку лучших в России. 

 

Анатолий Якимов

Теги: учения Китай Росгвардия Новосибирск

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сегодня 11:05 Хроника 0 Коммент.

Китайских полицейских Росгвардия в Новосибирске научит приёмам антитеррора

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Обманутые дольщики развернут палаточный городок у здания правительства Новосибирской области

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

На правом берегу Новосибирска вспыхнуло здание

сегодня 08:34 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 06:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области создают Фонд обманутых дольщиков

вчера 18:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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