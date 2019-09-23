Локоть вместе с новосибирцами выйдет собирать сухую листву

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Локоть вместе с новосибирцами выйдет собирать сухую листвуРубрика: общество
11.10.2019 14:35
фото с сайта pixabay.com
Общегородской субботник пройдёт в Новосибирске в субботу, 12 октября; к экологической акции присоединится мэр сибирской столицы Анатолий Локоть.
Глава Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в завтрашнем субботнике. Вместе с остальными работниками мэрии он будет наводить порядок на Михайловской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе градоначальника.
В мэрии уточнили, что Анатолий Локоть присоединится к горожанам в 8:45. Он будет убирать береговую линию Михайловской набережной в районе парка «Городское начало».
Кроме того, глава города намерен поучаствовать в субботнике в сквере «Героев революции» и в Нарымском сквере, где нужно убрать мусор и опавшую листву.
Напомним, 15 мая Сиб.фм писал о том, что жители Новосибирской области организовали фонд субботников.
Мария Машанова
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