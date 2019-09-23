«Любил секс с разными партнёршами»: знакомый рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове

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«Любил секс с разными партнёршами»: знакомый рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в СаратовеРубрика: общество, проиcшествия
11.10.2019 15:37
фото с сайта pixabay.com
Мужчина, которого задержали полицейские, уже был судим; ранее его обвиняли в педофилии.
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове уже был судим. Об этом изданию «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
В 2001 году предполагаемому убийце выписали штраф за мелкое хулиганство, а уже в 2004 году он вломился в чужой дом и украл оттуда деньги.
«Всегда работал – что-то связанное со строительством… Спокойный вроде, весь на понтах. Любил секс с разными партнёршами», – так описал подозреваемого его знакомый. Также он добавил, что, возможно, мужчина был ранее судим за педофилию.
По неподтверждённой информации, у предполагаемого убийцы есть дочь.
Напомним, ранее жители Саратова угрожали устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки.
Никита Минин
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