Медики спасли ребёнка с тремя ногами

Фото с Telegram-канала Mash

Необычный малыш из Москвы перенёс уже три операции; врачи гарантируют мальчику полноценную жизнь.

Ребёнок с тремя ногами и удвоенной мочеиспускательной системой родился в прошлом году в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Чтобы спасти малыша, ему сделали три операции.

Первое хирургическое вмешательство ребёнок перенёс в августе прошлого года, затем ещё два в феврале и сентябре текущего года.

Мать мальчика во время беременности узнала, что ребёнок родится с аномалией. Изначально планировалось рождение близнецов, однако произошли неожиданные изменения, несмотря на нормально протекавшую беременность.

Сейчас столичные врачи дают благоприятные прогнозы. Лечение мальчика ещё не окончено, однако медики утверждают, что ребёнок будет жить полноценной жизнью.

Напомним, накануне в Кемеровской области родилась «богатырша» весом 5,2 килограмма.