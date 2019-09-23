Медики спасли ребёнка с тремя ногами

Лента новостейПредложить новость
«Ребёнка рвало целый час»: огромную муху нашла в сосиске сибирячка
Водитель получил четыре года за сбитого сына депутата в Новосибирске
Запретить «отупляющие» мобильные игры потребовал новосибирский активист
Детская школа искусств № 1 города Карасука переедет в новое здание
Сибирячка выпала из окна в попытке выбраться из квартиры уголовников
Пьяный сибиряк в кустах изнасиловал женщину вдвое старше его и украл её перчатки
«Станет солнышком в вашем доме»: кошке с необычным взглядом ищут хозяев в Новосибирске
"Это пить нельзя!": сибирячка вышла на одиночный пикет после экспертизы воды из крана
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Медики спасли ребёнка с тремя ногамиРубрика: общество
11.10.2019 17:12
Фото с Telegram-канала Mash
Необычный малыш из Москвы перенёс уже три операции; врачи гарантируют мальчику полноценную жизнь.
Ребёнок с тремя ногами и удвоенной мочеиспускательной системой родился в прошлом году в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Чтобы спасти малыша, ему сделали три операции.
Первое хирургическое вмешательство ребёнок перенёс в августе прошлого года, затем ещё два в феврале и сентябре текущего года.
Мать мальчика во время беременности узнала, что ребёнок родится с аномалией. Изначально планировалось рождение близнецов, однако произошли неожиданные изменения, несмотря на нормально протекавшую беременность.
Сейчас столичные врачи дают благоприятные прогнозы. Лечение мальчика ещё не окончено, однако медики утверждают, что ребёнок будет жить полноценной жизнью.
Напомним, накануне в Кемеровской области родилась «богатырша» весом 5,2 килограмма.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
«Ребёнка рвало целый час»: огромную муху нашла в сосиске сибирячка
Водитель получил четыре года за сбитого сына депутата в Новосибирске
Запретить «отупляющие» мобильные игры потребовал новосибирский активист
Детская школа искусств № 1 города Карасука переедет в новое здание
Сибирячка выпала из окна в попытке выбраться из квартиры уголовников
Пьяный сибиряк в кустах изнасиловал женщину вдвое старше его и украл её перчатки
«Станет солнышком в вашем доме»: кошке с необычным взглядом ищут хозяев в Новосибирске
"Это пить нельзя!": сибирячка вышла на одиночный пикет после экспертизы воды из крана
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
День, полный надежды
Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Новости по теме
Популярное