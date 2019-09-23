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Мэрия Новосибирска предупредила об опасности голубей

Рубрика: общество

11.10.2019 16:32

фото с сайта pixabay.com

Власти города призвали новосибирцев не кидать голубям хлеб и семечки; популяция птиц растёт из-за постоянной подкормки. 

Перестать кормить голубей попросили власти сибирской столицы местных жителей. Птицы являются переносчиками многих заболеваний, среди которых сальмонеллёз, токсоплазмоз и орнитоз. Об этом сообщается на сайте мэрии. 

Отмечается, что в оперении голубей живут блохи, клещи и клопы, которые могут перебраться на домашних животных.

«Не кормите голубей! Это самый гуманный способ уменьшить количество птиц. Практически все зафиксированные случаи заражения от голубей связаны именно с кормлением птичьих стай», – призывает мэрия города.

Напомним, 10 октября стало известно, что клещи покусали новосибирцев 16 тысяч раз.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область голубь

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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