Мэрия Новосибирска предупредила об опасности голубей

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Власти города призвали новосибирцев не кидать голубям хлеб и семечки; популяция птиц растёт из-за постоянной подкормки.

Перестать кормить голубей попросили власти сибирской столицы местных жителей. Птицы являются переносчиками многих заболеваний, среди которых сальмонеллёз, токсоплазмоз и орнитоз. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что в оперении голубей живут блохи, клещи и клопы, которые могут перебраться на домашних животных.

«Не кормите голубей! Это самый гуманный способ уменьшить количество птиц. Практически все зафиксированные случаи заражения от голубей связаны именно с кормлением птичьих стай», – призывает мэрия города.

Напомним, 10 октября стало известно, что клещи покусали новосибирцев 16 тысяч раз.