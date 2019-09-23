На новосибирскую барахолку нагрянули силовики с проверкой

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На новосибирскую барахолку нагрянули силовики с проверкойРубрика: проиcшествия
11.10.2019 16:33
Скриншот из видео на YouTube
Правоохранители провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства на рынке «Восток»; это может быть связано со стрельбой на Хилокском рынке.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку документов в ТК «Восток», бывшей Гусинобродской барахолке. Информацию об этом Сиб.фм подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Проверка началась сегодня в 10 утра.
«На территории ТК "Восток" проводится плановая проверка документов», – сообщили в ведомстве.
Связано ли это с последними событиями в районе Хилокского рынка, в ГУВД не уточнили. Информации о выявленных нарушениях и задержаниях не поступало. Ранее силовики провели массовый рейд на Хилокском рынке. Тогда 11 мигрантов поместили в СИЗО для дальнейшего выдворения из страны.
Напомним, массовая потасовка на территории Хилокского рынка негативно повлияла на торговлю.
Эмиль Фукс
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