На новосибирскую барахолку нагрянули силовики с проверкой

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Правоохранители провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства на рынке «Восток»; это может быть связано со стрельбой на Хилокском рынке.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку документов в ТК «Восток», бывшей Гусинобродской барахолке. Информацию об этом Сиб.фм подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Проверка началась сегодня в 10 утра.

«На территории ТК "Восток" проводится плановая проверка документов», – сообщили в ведомстве.

Связано ли это с последними событиями в районе Хилокского рынка, в ГУВД не уточнили. Информации о выявленных нарушениях и задержаниях не поступало. Ранее силовики провели массовый рейд на Хилокском рынке. Тогда 11 мигрантов поместили в СИЗО для дальнейшего выдворения из страны.

Напомним, массовая потасовка на территории Хилокского рынка негативно повлияла на торговлю.