На правом берегу Новосибирска вспыхнуло здание

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На правом берегу Новосибирска вспыхнуло зданиеРубрика: проиcшествия
11.10.2019 08:34
фото АСТ-54
В Железнодорожном районе загорелся хозяйственный корпус; на месте работают пожарные.
Утром в Новосибирске пламя охватило здание по адресу улица Понтонная, 22/1. Об этом Сиб.фм сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Пожарные выехали на место происшествия в 6:08. Пожар уже локализован. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Причины возгорания выясняются.
Напомним, 9 октября спасатели на руках вынесли людей из горящего дома в Новосибирской области.
Никита Минин
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Лента новостей
Китайских полицейских Росгвардия в Новосибирске научит приёмам антитеррора
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Известный фотограф из Новосибирска охотился на китов в Беренговом море
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