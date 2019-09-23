На правом берегу Новосибирска вспыхнуло здание

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В Железнодорожном районе загорелся хозяйственный корпус; на месте работают пожарные.

Утром в Новосибирске пламя охватило здание по адресу улица Понтонная, 22/1. Об этом Сиб.фм сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Пожарные выехали на место происшествия в 6:08. Пожар уже локализован. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Причины возгорания выясняются.

Напомним, 9 октября спасатели на руках вынесли людей из горящего дома в Новосибирской области.