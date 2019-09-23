Наркозависимая внучка душила бабушку подушкой и получила срок в Новосибирске

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Наркозависимая внучка душила бабушку подушкой и получила срок в НовосибирскеРубрика: общество
11.10.2019 19:36
Фото с сайта pixabay.com
Пьяная внучка искусала и душила бабушку подушкой; суд назначил неотбывшей предыдущее наказание женщине более двух лет колонии.
Наркозависимая внучка чуть не задушила бабушку подушкой и отправилась в колонию. Сегодня, 11 октября в прокуратуре Калининского района сообщили о поступившем приговоре мирового судьи третьего участка Калининского района.
Инцидент произошёл в полдень 13 апреля, в квартире дома на улице Народная. Согласно материалам дела, 42-летняя пьяная женщина подошла к сидящей на кровати бабушке, и повалив её на кровать, стала душить пенсионерку. Затем нападавшая три раза укусила пожилую женщину, следом взяла подушку с нарисованными цветами и стала душить ей, крича потерпевшей: «Я тебя убью!».
Согласно показаниям подсудимой, она выпила поллитра водки и пришла утром к маме – та якобы оттолкнула её, но 42-летняя женщина всё равно зашла в квартиру, подошла к бабушке и сказала: «Как тебе живётся, что ты лишила меня ребёнка?». Бабушка ответила: «Дайте мне спокойно уйти из жизни!», после чего подсудимая накинулась на родственницу, искусала и душила её. На допросе внучка признала вину полностью и раскаялась, написав явку с повинной.
Следователи установили, что женщина эмоционально неустойчива и страдает сочетание алкогольной зависимости и зависимости от опиатов. Дело сперва начали рассматривать в особом порядке, однако вскоре отменили эту меру из-за непогашенной условной судимости.
«Суд назначил девять месяцев лишения свободы по обвинению в угрозе убийством, и присоединил наказание по приговору по другому уголовному делу от 14 июня. В совокупности подсудимая получила два года и восемь месяцев колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
Напомним, в августе карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети.
Никита Манько
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