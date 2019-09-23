«Не услышали ничего нового»: дольщики в Новосибирске продолжают голодовку после общения с властями

Фото предоставлено участниками голодовки

Новосибирские дольщики, объявившие голодовку у здания регионального правительства, пообещали остаться ночевать на лавочках; поставить палатки под окнами правительства им не разрешила полиция, поскольку акция не согласована.

В центре Новосибирска у здания областного правительства продолжается начавшаяся в 9 утра голодовка обманутых дольщиков, которые несколько лет назад вложили деньги в строительство квартир в «Новомарусине». Новоселья ждут около 700 семей. Доведённые до отчаяния люди требуют «немедленно решить их жилищную проблему», в противном случае они намерены оставаться на улице до тех пор, пока им не дадут каких-либо гарантий в решении квартирного вопроса.

Изначально голодающие планировали провести ночь в палатках, но после того как им запретили развернуть «лагерь» в общественном месте, они собрались ночевать на лавочках. Об этом Сиб.фм сообщил один из участников акции, дольщик Сергей.

По его словам, сразу после появления протестующих к ним подошли сотрудники полиции, интересовались надписью «Голодовка: Выдали разрешение — несите ответственность» на футболке одной из участниц.

После этого к дольщикам вышли и представители власти.

Замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков на требования участницы акции «немедленно решить её проблему» сообщил, что «власти работают по этой ситуации, принимают меры». Повторное требование женщины он парировал фразой: «Мне что, взять из кармана достать деньги и отдать?»

Общение с ещё одним представителем регионального минстроя, который как раз курирует контроль за долевым строительством, тоже не устроило людей.

«Процедура с "Новомарусино" нам понятна, она видна и перспективна, – сказал чиновник. – Перспективна к реализации в самое ближайшее время. Поэтому говорить, что вас бросили, что с вами никто не общается, это неправда, граждане. Но, поймите, это не решается за день, даже за месяц».

«После наших каких-то действий начинаете действовать вы», – сказал Кузнецову одна из дольщиц. На это представитель министерства заявил: «Это не ваша заслуга. Это заслуга правительства России и правительства Новосибирской области».

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм участники голодовки отметили, что они «категорически недовольны» ответом властней, поэтому продолжают свою акцию. Они уточнили, что чиновники заверили, что вопрос будет решаться «частично за счёт средств регионального бюджета, частично – из средств недавно созданного Фонда защиты прав дольщиков».

«Но таких обещаний мы слышали уже много. Нужны реальные действия», – подчеркнули новосибирцы.

Известно, что в 17:00 дольщикам привезут горячий чай.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о создании в Новосибирске Фонда обманутых дольщиков.