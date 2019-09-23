Новосибирец умер после падения с восьмого этажа

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Несчастный случай произошёл сегодня рано утром; мужчина находился в гостях у родственников.

Сибиряк утром 11 октября выпал из окна многоэтажки. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

«Выпал из окна восьмого этажа по адресу улица Хилокская, 1б. Был в гостях у своих родственников. Погиб на месте от полученных травм», – рассказали в ведомстве.

Также в пресс-службе ГУ МВД корреспонденту Сиб.фм сообщили, что вызов о происшествии поступил в 06:25. По предварительным данным, это был несчастный случай.

Напомним, ранее поезд насмерть сбил человека в Новосибирске.