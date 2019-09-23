Новосибирская ГИБДД присоединилась к популярному флешмобу

фото новосибирского ГИБДД

Суть челленджа – лечь рядом со своим снаряжением и сформировать идеальный прямоугольник; таким образом сотрудники привлекают внимание к безопасности дорожного движения.

Новосибирские Госавтоинспекторы присоединились к мировому флэшмобу Tetris Challenge и показали оборудование, с которым им приходится иметь дело каждый день. Фотографию они опубликовали в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Для полноты картины сотрудники даже показали задержанного преступника, который очень органично вписался в кадр.

«Нам показалось это интересным, и мы решили принять участие в флэшмобе, показать, какая техника и оборудование сегодня стоят на страже безопасности наших граждан на дорогах Новосибирской области, ведь таким образом мы привлекаем внимание к нашей службе и к безопасности дорожного движения», — отметил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД Вячеслав Ушаков.

Примечательно, что флешмоб стартовал 1 сентября 2019 года. Начали его полицейские из Цюриха, а позже к ним присоединились представители спецслужб и простые люди по всему миру.

Напомним, в сентябре футболисты «Новосибирска» тоже стали частью флешмоба.