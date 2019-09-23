Новосибирская ГИБДД присоединилась к популярному флешмобу

Лента новостейПредложить новость
Запретить «отупляющие» мобильные игры потребовал новосибирский активист
Детская школа искусств № 1 города Карасука переедет в новое здание
Сибирячка выпала из окна в попытке выбраться из квартиры уголовников
Пьяный сибиряк в кустах изнасиловал женщину вдвое старше его и украл её перчатки
«Станет солнышком в вашем доме»: кошке с необычным взглядом ищут хозяев в Новосибирске
"Это пить нельзя!": сибирячка вышла на одиночный пикет после экспертизы воды из крана
Горевший склад пластиковых окон в Новосибирске тушили с помощью пожарного катера
Жители Саратова угрожали устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки
Китайских полицейских Росгвардия в Новосибирске научит приёмам антитеррора
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирская ГИБДД присоединилась к популярному флешмобуРубрика: общество
11.10.2019 13:23
фото новосибирского ГИБДД
Суть челленджа – лечь рядом со своим снаряжением и сформировать идеальный прямоугольник; таким образом сотрудники привлекают внимание к безопасности дорожного движения.
Новосибирские Госавтоинспекторы присоединились к мировому флэшмобу Tetris Challenge и показали оборудование, с которым им приходится иметь дело каждый день. Фотографию они опубликовали в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Для полноты картины сотрудники даже показали задержанного преступника, который очень органично вписался в кадр.
«Нам показалось это интересным, и мы решили принять участие в флэшмобе, показать, какая техника и оборудование сегодня стоят на страже безопасности наших граждан на дорогах Новосибирской области, ведь таким образом мы привлекаем внимание к нашей службе и к безопасности дорожного движения», — отметил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД Вячеслав Ушаков.
Примечательно, что флешмоб стартовал 1 сентября 2019 года. Начали его полицейские из Цюриха, а позже к ним присоединились представители спецслужб и простые люди по всему миру.
Напомним, в сентябре футболисты «Новосибирска» тоже стали частью флешмоба.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Запретить «отупляющие» мобильные игры потребовал новосибирский активист
Детская школа искусств № 1 города Карасука переедет в новое здание
Сибирячка выпала из окна в попытке выбраться из квартиры уголовников
Пьяный сибиряк в кустах изнасиловал женщину вдвое старше его и украл её перчатки
«Станет солнышком в вашем доме»: кошке с необычным взглядом ищут хозяев в Новосибирске
"Это пить нельзя!": сибирячка вышла на одиночный пикет после экспертизы воды из крана
Горевший склад пластиковых окон в Новосибирске тушили с помощью пожарного катера
Жители Саратова угрожали устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки
Китайских полицейских Росгвардия в Новосибирске научит приёмам антитеррора
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное