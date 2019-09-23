Обманутые дольщики развернут палаточный городок у здания правительства Новосибирской области

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Обманутые дольщики развернут палаточный городок у здания правительства Новосибирской областиРубрика: общество
11.10.2019 09:09
фото из архива Сиб.фм
Оставшиеся без жилья люди объявили голодовку; акция пройдёт под окнами приёмной главы региона.
В Новосибирске обманутые дольщики начали голодовку в 9:00. Об этом Сиб.фм рассказали организаторы акции.
«В течение дня дольщики будут приходить с поддержкой, но основная масса будет там вечером после работы. Планируем оставаться с ночёвкой. Будут палатка, пледы, термос. Субботу точно там проведём, дальше по обстоятельствам. Возможно, посменно будем сидеть. Надеемся, полиция не разгонит», – сообщил обманутый дольщик Сергей.
Он уточнил, что участие в акции подтвердили 10 человек.
Напомним, 10 октября стало известно, что голодовка будет транслироваться в прямом эфире.
Никита Минин
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