Обманутые дольщики развернут палаточный городок у здания правительства Новосибирской области

фото из архива Сиб.фм

Оставшиеся без жилья люди объявили голодовку; акция пройдёт под окнами приёмной главы региона.

В Новосибирске обманутые дольщики начали голодовку в 9:00. Об этом Сиб.фм рассказали организаторы акции.

«В течение дня дольщики будут приходить с поддержкой, но основная масса будет там вечером после работы. Планируем оставаться с ночёвкой. Будут палатка, пледы, термос. Субботу точно там проведём, дальше по обстоятельствам. Возможно, посменно будем сидеть. Надеемся, полиция не разгонит», – сообщил обманутый дольщик Сергей.

Он уточнил, что участие в акции подтвердили 10 человек.

Напомним, 10 октября стало известно, что голодовка будет транслироваться в прямом эфире.