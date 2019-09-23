Омская студентка спасла выпавшего с балкона трёхлетнего мальчика

фото пресс-службы правительства Тюменской области

Девушку наградили благодарностью главы Ишима за спасение ребёнка; теперь она часто навещает малыша.

Глава Ишима Фёдор Шишкин наградил Анну Титяненко, поймавшую выпавшего с балкона ребёнка. Информация об этом появилась на сайте правительства Тюменской области.

Студентка Омского медицинского колледжа приехала в Ишим 7 сентября для замены паспорта. Когда Анна возвращалась домой из магазина, она заметила, как маленький мальчик стоит у распахнутого окна на балконе. Когда ребёнок выпал с балкона, девушка бросила все свои сумки и бросилась ему на помощь. К счастью, она поймала мальчика и предотвратила трагедию.

«Я должна, я обязана была это сделать. Когда ребёнок был у меня в руках, испытала чувство облегчения», – рассказала Анна.

После этого девушка уже несколько раз навещала ребёнка. Его родственники даже стали называть Анну его второй мамой.

Напомним, 4 октября стало известно, как четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском.