Омская студентка спасла выпавшего с балкона трёхлетнего мальчика

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Омская студентка спасла выпавшего с балкона трёхлетнего мальчикаРубрика: общество, проиcшествия
11.10.2019 15:26
фото пресс-службы правительства Тюменской области
Девушку наградили благодарностью главы Ишима за спасение ребёнка; теперь она часто навещает малыша.
Глава Ишима Фёдор Шишкин наградил Анну Титяненко, поймавшую выпавшего с балкона ребёнка. Информация об этом появилась на сайте правительства Тюменской области.
Студентка Омского медицинского колледжа приехала в Ишим 7 сентября для замены паспорта. Когда Анна возвращалась домой из магазина, она заметила, как маленький мальчик стоит у распахнутого окна на балконе. Когда ребёнок выпал с балкона, девушка бросила все свои сумки и бросилась ему на помощь. К счастью, она поймала мальчика и предотвратила трагедию.
«Я должна, я обязана была это сделать. Когда ребёнок был у меня в руках, испытала чувство облегчения», – рассказала Анна.
После этого девушка уже несколько раз навещала ребёнка. Его родственники даже стали называть Анну его второй мамой.
Напомним, 4 октября стало известно, как четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском.
Никита Минин
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