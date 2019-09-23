Остаются ночевать: дольщики в Новосибирске перешли на зимнюю форму одежды и продолжают голодовку

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Остаются ночевать: дольщики в Новосибирске перешли на зимнюю форму одежды и продолжают голодовкуРубрика: общество
11.10.2019 20:27
Фото участников голодовки
Обманутые дольщики решили ночевать на улице возле здания правительства; одной из участниц стало плохо во время акции.
Обманутые дольщики ЖК "Новомарусино", объявившие голодовку сегодня, остаются ночевать у здания правительства Новосибирской области. Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм с места событий. К участникам протестной акции вышел представитель мэрии Новосибирска.
"Вечером к нам приходил человек из мэрии города. Обещал, что к понедельнику власти подготовят дорожную карту, в которой пропишут этапы разрешения ситуации. Там будут сроки проведения экспертизы, этапы строительства дома", — сообщает один из дольщиков.
По словам протестующих, проблема не только в отсутствии жилья, а ещё и в ненадлежащем качестве выполнения строительных работ.
"Дом построен очень некачественно. Требуется экспертиза, которая должна доказать, что нарушены необходимые требования. Нам говорят, что мы сами должны оплатить экспертизу за 3,5 миллиона рублей, а застройщик не может этого сделать, так как обанкротился", — добавили участники акции.
Также к акции присоединились обманутые дольщики, находящиеся сегодня за пределами Новосибирска. Те поддержали голодовку дистанционно.
В ходе голодовки одна из женщин стала жаловаться на плохое самочувствие. На нервной почве у неё сильно поднялось давление. Как говорят участники акции, медиков поблизости не оказалось.
Обманутые дольщики ЖК "Новомарусино" планируют остаться у здания правительства Новосибирской области ночевать. Как говорят сами участники акции, на ночь останется 10-12 человек — на ночь они планируют установить палатку. Сейчас дольщики ходят греться по очереди в личные автомобили, и спасаются от холода тёплыми куртками и пледами.
Напомним, сегодня дольщиков, объявивших голодовку, не удовлетворили заверения властей урегулировать ситуацию.
Эмиль Фукс
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