"Пчёлка Майя" появилась в метро Новосибирска

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"Пчёлка Майя" появилась в метро НовосибирскаРубрика: общество
12.10.2019 08:10
Коллаж Сиб.фм
Жителей удивил яркий наряд пассажирки метро; пользователи соцсетей прозвали женщину пчёлкой Майей.
Женщина с удачным сочетанием одежды жёлтого и чёрного цветов удивила пассажиров новосибирского метро. Об этом пользователи рассказали в сообществе "Мода новосибирского метро" в социальной сети "ВКонтакте". Женщину сразу сравнили с персонажем мультфильма пчелой Майей.
Однако не всем понравилось такое сравнение. Кому-то из подписчиков паблика показалось обидным то, что женщину называют пчёлкой.
"Сочетает мадам цвета и дальше что? "Остроумцы" из метро уже не знают, к чему придраться", — пишет комментатор.
Напомним, 7 октября жителей Новосибирска удивила женщина в розовом, похожая на куклу Барби.
Эмиль Фукс
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