Поезд насмерть сбил человека в Новосибирске

фото АСТ-54

Утро пятницы началось с трагедии; пользователи социальных сетей сообщили об ужасном происшествии.

В Ленинском районе Новосибирска на железнодорожной станции «Западная площадка» человек попал под поезд. К сожалению, новосибирец скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщил подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Был свидетелем этой картины: стоял на переезде. Скорый нёсся со стороны Омска, перед переездом сигналил в гудок так этот парнишка прям под гудок ещё быстрее побежал под поезд, видать бежал на авось», — пишет очевидец (орфография и пунктуация сохранены, прим. — Сиб.фм).

На месте происшествия работают полицейские.

Пользователи интернета сошлись на том, что в этом месте давно уже пора построить надземный пешеходный переход. Многие выразили соболезнование родным и близким погибшего.

Напомним, 7 октября юный новосибирец выжил после столкновения с поездом.