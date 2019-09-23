Поезд насмерть сбил человека в Новосибирске

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Поезд насмерть сбил человека в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
11.10.2019 08:16
фото АСТ-54
Утро пятницы началось с трагедии; пользователи социальных сетей сообщили об ужасном происшествии.
В Ленинском районе Новосибирска на железнодорожной станции «Западная площадка» человек попал под поезд. К сожалению, новосибирец скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщил подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Был свидетелем этой картины: стоял на переезде. Скорый нёсся со стороны Омска, перед переездом сигналил в гудок так этот парнишка прям под гудок ещё быстрее побежал под поезд, видать бежал на авось», — пишет очевидец (орфография и пунктуация сохранены, прим. — Сиб.фм).
На месте происшествия работают полицейские.
Пользователи интернета сошлись на том, что в этом месте давно уже пора построить надземный пешеходный переход. Многие выразили соболезнование родным и близким погибшего.
Напомним, 7 октября юный новосибирец выжил после столкновения с поездом.
Никита Минин
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