Пожар рядом с заводом ядерного топлива начался в Новосибирске

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Пожар рядом с заводом ядерного топлива начался в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
11.10.2019 19:09
Фото АСТ-54
В Калининском районе загорелся склад материалов для пуховых изделий; есть риск распространения на соседние здания.
Возгорание на складе пуха, ваты и перьев на улице Богдана Хмельницкого произошёл сегодня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Известно, что площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.
Очаг возгорания находится на крыше здания — предположительно, загорелась кровля. На складе хранится около 300 тонн материалов для пуховых изделий. На месте работают 27 человек личного состава и 9 единиц техники.
Внутри помещения нет людей, однако есть риск распространения огня на соседние здания. Неподалёку от места происшествия находится Новосибирский завод химконцентратов, где производят ядерное топливо.
Эмиль Фукс
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