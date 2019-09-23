Пьяный сибиряк в кустах изнасиловал женщину вдвое старше его и украл её перчатки

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Пьяный сибиряк в кустах изнасиловал женщину вдвое старше его и украл её перчаткиРубрика: проиcшествия
11.10.2019 14:59
фото с сайта pixabay.com
В Омске задержан подозреваемый в дерзком преступлении, которое он совершил две недели назад.
Житель Омска, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, изнасиловал 49-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
Правоохранители установили, что 29 сентября рано утром 25-летний подозреваемый напал на незнакомую даму, затащил её в кусты и совершил там «насильственные действия сексуального характера». В качестве трофея молодой человек забрал себе перчатки пострадавшей.
Следователи задержали юношу 10 октября. Омич не стал отрицать свою вину и сознался в содеянном.
Напомним, в конце сентября трое подростков изнасиловали восьмиклассницу.
Никита Минин
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