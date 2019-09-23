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Пьяный сибиряк в кустах изнасиловал женщину вдвое старше его и украл её перчатки

Рубрика: проиcшествия

11.10.2019 14:59

фото с сайта pixabay.com

В Омске задержан подозреваемый в дерзком преступлении, которое он совершил две недели назад. 

Житель Омска, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, изнасиловал 49-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Правоохранители установили, что 29 сентября рано утром 25-летний подозреваемый напал на незнакомую даму, затащил её в кусты и совершил там «насильственные действия сексуального характера». В качестве трофея молодой человек забрал себе перчатки пострадавшей.

Следователи задержали юношу 10 октября. Омич не стал отрицать свою вину и сознался в содеянном. 

Напомним, в конце сентября трое подростков изнасиловали восьмиклассницу.

 

Никита Минин

Теги: Сибирь Омская область изнасилование

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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