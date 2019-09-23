Работники кладбища поставили охрану у могил родственников Анастасии Заворотнюк

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Работники кладбища поставили охрану у могил родственников Анастасии ЗаворотнюкРубрика: общество
11.10.2019 09:31
фото Анастасии Заворотнюк из Instagram
Журналисты буквально атаковали Анкудиновское кладбище; работникам пришлось принять экстренные меры.
В связи с усилившимся любопытством репортёров работники Анкудиновского кладбища в Московской области приняли решение усилить охрану у могил родственников звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает издание Nation News.
Как отмечает администрация кладбища, такого наплыва посетителей у них ещё никогда не было. Все хотят поймать сенсацию и первыми выдать информацию о смерти актрисы, если такое произойдёт. Поэтому появилась необходимость в усилении охраны.
Ранее стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из московской клиники, где она провела месяц. Однако, по мнению медиков, поводов для оптимизма в этом нет.
Напомним, 10 октября врач-онколог дал больной раком Анастасии Заворотнюк 48 часов.
Никита Минин
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