Работники кладбища поставили охрану у могил родственников Анастасии Заворотнюк

фото Анастасии Заворотнюк из Instagram

Журналисты буквально атаковали Анкудиновское кладбище; работникам пришлось принять экстренные меры.

В связи с усилившимся любопытством репортёров работники Анкудиновского кладбища в Московской области приняли решение усилить охрану у могил родственников звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает издание Nation News.

Как отмечает администрация кладбища, такого наплыва посетителей у них ещё никогда не было. Все хотят поймать сенсацию и первыми выдать информацию о смерти актрисы, если такое произойдёт. Поэтому появилась необходимость в усилении охраны.

Ранее стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из московской клиники, где она провела месяц. Однако, по мнению медиков, поводов для оптимизма в этом нет.

Напомним, 10 октября врач-онколог дал больной раком Анастасии Заворотнюк 48 часов.