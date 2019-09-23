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Работники кладбища поставили охрану у могил родственников Анастасии Заворотнюк

Рубрика: общество

11.10.2019 09:31

фото Анастасии Заворотнюк из Instagram

Журналисты буквально атаковали Анкудиновское кладбище; работникам пришлось принять экстренные меры.

В связи с усилившимся любопытством репортёров работники Анкудиновского кладбища в Московской области приняли решение усилить охрану у могил родственников звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает издание Nation News.

Как отмечает администрация кладбища, такого наплыва посетителей у них ещё никогда не было. Все хотят поймать сенсацию и первыми выдать информацию о смерти актрисы, если такое произойдёт. Поэтому появилась необходимость в усилении охраны.

Ранее стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из московской клиники, где она провела месяц. Однако, по мнению медиков, поводов для оптимизма в этом нет. 

Напомним, 10 октября врач-онколог дал больной раком Анастасии Заворотнюк 48 часов.

 

Никита Минин

Теги: врачи медицина онкология

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Предложить новость

ХК «Сибирь» – «Барыс»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Горевший склад пластиковых окон в Новосибирске тушили с помощью пожарного катера

сегодня 13:02 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:14 Хроника 0 Коммент.

Жители Саратова угрожали устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки

сегодня 11:05 Хроника 0 Коммент.

Китайских полицейских Росгвардия в Новосибирске научит приёмам антитеррора

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Обманутые дольщики развернут палаточный городок у здания правительства Новосибирской области

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

На правом берегу Новосибирска вспыхнуло здание

сегодня 08:34 Хроника 0 Коммент.

Поезд насмерть сбил человека в Новосибирске

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Спецназовцы десантировались с высоты 3000 метров под Новосибирском

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Известный фотограф из Новосибирска охотился на китов в Беринговом море

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как быстро победить утреннее похмелье

сегодня 06:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 11 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 самых привлекательных девушек-радиоведущих Новосибирска

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске отменён

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

«По собственной инициативе»: в мэрии Новосибирска ответили на видео с толкающими троллейбус пассажирами

вчера 19:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области создают Фонд обманутых дольщиков

вчера 18:31 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» обыграл «Читу»

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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