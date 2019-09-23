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«Ребёнка рвало целый час»: огромную муху нашла в сосиске сибирячкаРубрика: общество, проиcшествия
11.10.2019 18:51
Фото с группы ВК "Ревизорро Новосибирск"
Женщина сделала пирожки с сосисками с «сюрпризом»; ребёнку было плохо не меньше часа.
Большую муху в магазинных сосисках обнаружила жительница Новосибирска. Об этом сибирячка рассказала в сообществе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам женщины, ребёнка долго тошнило.
«Купила в магазине «Ярче» сосиски и сделала пирожки «соски в тесте». Ребёнок подходит и говорит: «мама, что это такое»? Мы видим в сосиске муху большую. Ребёнка рвало целый час», – пишет женщина.
У комментаторов неожиданная находка вызвала разные эмоции.
"Это мясо настоящее, а сосиски не из мяса";
"Ну да, неприятненькая находка";
"Слабая психика какая-то у вашего ребенка. Ну муха, что рвать-то, ещё и час?!".
Напомним, 9 октября жительница Новосибирска обнаружила муравья в чупа-чупсе.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
«Ребёнка рвало целый час»: огромную муху нашла в сосиске сибирячка
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