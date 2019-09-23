«Ребёнка рвало целый час»: огромную муху нашла в сосиске сибирячка

Фото с группы ВК "Ревизорро Новосибирск"

Женщина сделала пирожки с сосисками с «сюрпризом»; ребёнку было плохо не меньше часа.

Большую муху в магазинных сосисках обнаружила жительница Новосибирска. Об этом сибирячка рассказала в сообществе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам женщины, ребёнка долго тошнило.

«Купила в магазине «Ярче» сосиски и сделала пирожки «соски в тесте». Ребёнок подходит и говорит: «мама, что это такое»? Мы видим в сосиске муху большую. Ребёнка рвало целый час», – пишет женщина.

У комментаторов неожиданная находка вызвала разные эмоции.

"Это мясо настоящее, а сосиски не из мяса";

"Ну да, неприятненькая находка";

"Слабая психика какая-то у вашего ребенка. Ну муха, что рвать-то, ещё и час?!".

Напомним, 9 октября жительница Новосибирска обнаружила муравья в чупа-чупсе.