Сибирский Сбербанк реализовал первый своп в золото

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Клиент-золотодобытчик перевёл рублевые обязательства по кредиту в обязательства по поставке золота; сделка стала первой в Сибири и самой крупной в Сбербанке.

Сибирский банк ПАО Сбербанк заключил первую в своей истории и самую крупную в системе Сбербанка сделку «своп в золото», которая представляет собой перевод рублёвых обязательств по кредиту в обязательства по поставке золота.

Благодаря сделке клиент, осуществляющий добычу золота в Сибири, смог зафиксировать стоимость продажи драгоценного металла в 2020 году выше текущих рыночных цен, а синхронизация с датами гашения кредита позволила значительно удешевить итоговую стоимость финансирования.

Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на золото в рублях находятся на своих исторических максимумах, и многие компании-лидеры отрасли принимают решение о фиксации привлекательной цены.

Напомним, 1 октября Сбербанк заключил первую сделку «валютный форвард с предоплатой».