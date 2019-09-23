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Сибирячка выпала из окна в попытке выбраться из квартиры уголовников

Рубрика: проиcшествия

11.10.2019 15:08

Скриншот с видео Telegram-канала «Борус»

В полиции опровергли сообщения СМИ о том, что бывший уголовник выбросил женщину из окна; жители Красноярска утверждают, что пострадавшая занимается проституцией.

Красноярские СМИ сообщают, что мужчина выбросил женщину из окна одного из жилых домов на улице Молокова. Об этом пишет Telegram-канал «Борус». Однако в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю Сиб.фм рассказали, что пострадавшая сама выпала из окна.

«Женщина распивала спиртное в компании двух ранее судимых мужчин. Когда те уснули, она попыталась выйти из дома, однако не нашла ключи. При попытке спуститься через балкон пострадавшая сорвалась и упала из окна», – сообщили Сиб.фм в ведомстве.

Местные жители утверждают, что мужчина недавно вышел из тюрьмы и регулярно водит в свой дом женщин по вызову. Информацию о том, что пострадавшая действительно занимается проституцией, в МВД не подтвердили. 

С места происшествия выпавшую из окна женщину увезла машина скорой помощи. Пострадавшая получила травмы, не угрожающие её жизни, подробная информация о её состоянии не сообщается. На месте работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. В настоящее время двое мужчин, находившихся в квартире, находятся в отделении полиции. 

Напомним, сегодня новосибирец погиб при падении с восьмого этажа.

Эмиль Фукс

Теги: происшествия Красноярский край

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