Сибирячка выпала из окна в попытке выбраться из квартиры уголовников

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Сибирячка выпала из окна в попытке выбраться из квартиры уголовниковРубрика: проиcшествия
11.10.2019 15:08
Скриншот с видео Telegram-канала «Борус»
В полиции опровергли сообщения СМИ о том, что бывший уголовник выбросил женщину из окна; жители Красноярска утверждают, что пострадавшая занимается проституцией.
Красноярские СМИ сообщают, что мужчина выбросил женщину из окна одного из жилых домов на улице Молокова. Об этом пишет Telegram-канал «Борус». Однако в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю Сиб.фм рассказали, что пострадавшая сама выпала из окна.
«Женщина распивала спиртное в компании двух ранее судимых мужчин. Когда те уснули, она попыталась выйти из дома, однако не нашла ключи. При попытке спуститься через балкон пострадавшая сорвалась и упала из окна», – сообщили Сиб.фм в ведомстве.
Местные жители утверждают, что мужчина недавно вышел из тюрьмы и регулярно водит в свой дом женщин по вызову. Информацию о том, что пострадавшая действительно занимается проституцией, в МВД не подтвердили.
С места происшествия выпавшую из окна женщину увезла машина скорой помощи. Пострадавшая получила травмы, не угрожающие её жизни, подробная информация о её состоянии не сообщается. На месте работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. В настоящее время двое мужчин, находившихся в квартире, находятся в отделении полиции.
Напомним, сегодня новосибирец погиб при падении с восьмого этажа.
Эмиль Фукс
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