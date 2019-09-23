«Станет солнышком в вашем доме»: кошке с необычным взглядом ищут хозяев в Новосибирске

Фото с группы ВК "Собаки и кошки в добрые руки. Новосибирск"

Кошку по имени Марта спасли от гибели в подвале дома; необычный взгляд котёнка вызывает умиление окружающих.

Годовалой кошечке Марте ищут добрых хозяев в Новосибирске. Объявление о поиске появилось сегодня в сообществе «Собаки и кошки в добрые руки» в социальной сети «ВКонтакте». Нынешние хозяева уверены, что необычный взгляд котёнка растопит лёд в сердце любого человека.

«Она забавная и очень игривая девчонка. Безусловно, по-своему красива и уникальна. Её «необыкновенный» взгляд всегда вызывает улыбку и умиление. Этот мартовский цветочек очень нуждается в любящем хозяине! Марта станет солнышком в вашем доме, а её энергия и жизнерадостность передадутся и вам!», – описывают кошку в сообществе.

Марту спасли от гибели в одном из подвалов жилого дома. Помещение хотели заколотить, несмотря на то, что знали о живущем внутри семействе животных. Сейчас котёнок ещё труслив и не совсем привык к людям, однако автор поста уверен, что она раскроет свой характер и превратится в преданного питомца.

Напомним, в сентябре новосибирцев растрогала дружба бездомного котёнка со щенком.