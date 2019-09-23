Труп новосибирского подростка обнаружил машинист на крыше вагона

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Несовершеннолетний парень погиб от удара током на цистерне грузового поезда; тело нашёл машинист.

Тело подростка обнаружили в поезде на станции Дупленская Новосибирской области. Об этом сообщает Западно-Сибирское управление СКР на транспорте. Парень погиб от удара током.

«Как предварительного установлено, 09 октября 2019 года около 20 часов 30 минут на станции Дупленская Новосибирской области помощник машиниста на одной из цистерн грузового поезда обнаружил подростка без признаков жизни», – сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что подросток самостоятельно забрался в одну из цистерн. Внутри пострадавшего ударило током, из-за чего тот скончался от полученных травм на месте происшествия.

Напомним, сегодня в Новосибирске мужчина скончался под колёсами поезда в Ленинском районе.