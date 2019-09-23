Умер космонавт Алексей Леонов

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Умер космонавт Алексей ЛеоновРубрика: общество
11.10.2019 18:16
Фото Марина Лысцева/ТАСС
Советский космонавт Алексей Леонов скончался в возрасте 86 лет; похороны пройдут 15 октября.
Скончался советский космонавт Алексей Леонов. Об этом сообщает ТАСС. Смерть подтвердила помощница космонавта.
Легендарного космонавта похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах 15 октября.
Телеграм-канал Mash сообщает, что Леонов долгое время боролся с болезнью в одной из столичных клиник. Последние дни космонавт провёл в больнице.
Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос 18 марта 1965 года. Родился в Кемеровской области.
Эмиль Фукс
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