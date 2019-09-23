Умер космонавт Алексей Леонов

Фото Марина Лысцева/ТАСС

Советский космонавт Алексей Леонов скончался в возрасте 86 лет; похороны пройдут 15 октября.

Скончался советский космонавт Алексей Леонов. Об этом сообщает ТАСС. Смерть подтвердила помощница космонавта.

Легендарного космонавта похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах 15 октября.

Телеграм-канал Mash сообщает, что Леонов долгое время боролся с болезнью в одной из столичных клиник. Последние дни космонавт провёл в больнице.

Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос 18 марта 1965 года. Родился в Кемеровской области.