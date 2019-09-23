В мэрии сообщили сроки строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске

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В мэрии сообщили сроки строительства станции метро «Спортивная» в НовосибирскеРубрика: общество
11.10.2019 17:18
Фото из архива Сиб.фм
В связи с отменой аукциона на строительство 14-й станции новосибирского метрополитена у жителей города возник вопрос, успеют ли закончить возведение объекта в срок; Сиб.фм спросил об этом у мэрии.
Отмена конкурса на строительство станции метро «Спортивная» Ленинской линии метрополитена в городе Новосибирске не повлияет. Она будет построена в срок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии на запрос Сиб.фм.
В частности, в ответе говорится, что, по информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, «перенос срока конкурса на строительство станции метро "Спортивная" связан с вопросами проработки источников финансирования на 2020-2021 годы».
«Конкурсные процедуры на строительство всего объекта будут проводиться в несколько этапов. В настоящий момент готовятся конкурсные процедуры в рамках лимитов этого года», – сообщили в мэрии.
При этом сроки ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» остаются прежними – первый квартал 2022 года. В настоящее время проводятся подготовительные работы.
Напомним, 9 октября заказчик принял решение об отмене конкурса на строительство станции метро «Спортивная».
Анатолий Якимов
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