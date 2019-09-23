В новосибирском «Клубе Директоров» обсудят иностранные методы управления

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Известные спикеры и эксперты выступят на очередном заседании «Клуба Директоров»; во время дискуссии они обсудят иностранные методы управления на русской земле.

Иностранные методы управления предприятием обсудят на очередной встрече «Клуба Директоров» 31 октября.

«Всё уже придумали до нас!»: говорит большое количество руководителей и владельцев, которые внедряют и пользуются западными инструментами управления в деятельности своих компаний. Им противостоят другие директора, которые считают, что: «Россия идет своим путём» и «иностранные методы управления не могут сочетаться с российским менталитетом и широкими географическими просторами», отсюда возникает необходимость разработки своих российских концепций менеджмента.

• Какие инструменты управления «прижились» в русском бизнесе, а какие нет?

• Что мешает классическому менеджменту работать в российских компаниях?

• Существует ли «российский менеджмент» или российская теория управления, или это наша иллюзия?

• Возможно ли успешное смешение, компиляция в использовании западных концепций менеджмента в российском бизнесе?

С гостями побеседуют доктор экономических наук, профессор, директор Центра дополнительного образования Новосибирского государственного университета (НГУ), главный научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН) Вера Маркова; владелец компаний PRIMETIME, «Дядя Дёнер» Антон Горестов; директор управляющей компании ГК «Новоград», управляющий объектами коммерческой недвижимости Надежда Чучелина; владелец компании-консолидатора трансфертных услуг Very Good Transfer Ирина Ермакова; директор компании Sibtraffic.com, ex-founder Dasha.ai, Classboom.com Иван Шестаков. По видеосвязи из Нижнего Новгорода выступит бизнес-консультант, член советов директоров ряда компаний. Доцент РАНХиГС при президенте РФ Игорь Альтшулер.

Заседание «Клуба Директоров» состоится 31 октября 2019 года в 18:30 по адресу: город Новосибирск, улица Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, (Gorskiy City Hotel, зал «ПЕКИН»).

Стоимость участия: 700 рублей. Вход для членов «Клуба Директоров» бесплатный. Член «Клуба Директоров» имеет клубный абонемент.

Справки по электронной почте: info@newgrade.ru

Регистрация обязательна здесь.

Напомним, 26 сентября участники «Клуба Директоров» обсудили тему «Интернет маркетинг: вчера, сегодня, завтра».