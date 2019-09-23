В Новосибирском зоопарке выкармливают детёныша кинкажу

фото Новосибирского зоопарка

Мама не смогла самостоятельно кормить малыша; ветеринары взяли на себя заботу о детёныше.

Впервые в истории Новосибирского зоопарка ветеринары искусственно выкармливают маленького кинкажу, о котором не смогла позаботиться мама. Информация об этом появилась в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Кинкажу содержатся в нашем зоопарке с 2007 года. Первый малыш родился в 2013 году. Самки выкармливали потомство сами, но в этот раз, к сожалению, так не получилось. Малыш родился 26 августа. У молодой самки не было молока, поэтому выкармливаем его искусственно», – рассказала заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова.

Сотрудники зоопарка дают малышу через соску смесь, разработанную для щенков. Кормить маленького кинкажу нужно как новорождённого младенца: через равные промежутки времени. Также для него специально сделали манеж из меховой шапки. Правда, малыш уже вырос и не помещается на лежанке, но спит он по-прежнему рядом с ней.

Напомним, 7 октября стало известно, что в Новосибирском зоопарке родились приматы необычного окраса.