В Новосибирском зоопарке выкармливают детёныша кинкажу

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В Новосибирском зоопарке выкармливают детёныша кинкажуРубрика: общество
11.10.2019 09:54
фото Новосибирского зоопарка
Мама не смогла самостоятельно кормить малыша; ветеринары взяли на себя заботу о детёныше.
Впервые в истории Новосибирского зоопарка ветеринары искусственно выкармливают маленького кинкажу, о котором не смогла позаботиться мама. Информация об этом появилась в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте».
«Кинкажу содержатся в нашем зоопарке с 2007 года. Первый малыш родился в 2013 году. Самки выкармливали потомство сами, но в этот раз, к сожалению, так не получилось. Малыш родился 26 августа. У молодой самки не было молока, поэтому выкармливаем его искусственно», – рассказала заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова.
Сотрудники зоопарка дают малышу через соску смесь, разработанную для щенков. Кормить маленького кинкажу нужно как новорождённого младенца: через равные промежутки времени. Также для него специально сделали манеж из меховой шапки. Правда, малыш уже вырос и не помещается на лежанке, но спит он по-прежнему рядом с ней.
Напомним, 7 октября стало известно, что в Новосибирском зоопарке родились приматы необычного окраса.
Никита Минин
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