"Это пить нельзя!": сибирячка вышла на одиночный пикет после экспертизы воды из крана

Фото предоставлено общественной организацией "Гражданский патруль"

Жители Мошковского района Новосибирской области жалуются на качество питьевой воды; люди боятся за своё здоровье.

Жительница микрорайона Светлый в Новосибирске Оксана Колмагорова вышла на одиночный пикет у здания правительства области с призывом обеспечить людей качественной питьевой водой. Та, что сейчас льётся из кранов, — никуда не годится. В качестве доказательств Оксана привезла бутылки с водой — она была мутной и с хлопьями.

«С проблемой некачественной воды я столкнулась в июне прошлого года, когда заехала в новую квартиру. Примерно полгода я думала, что грязная вода из крана бежит, потому что многоквартирный дом был недавно сдан», — рассказала Сиб.фм Оксана Колмагорова.

Чтобы привлечь внимание она привезла с собой плакат с надписью «Хватит делать из нас инвалидов. Плохая вода – путь к онкологии». Как пояснила женщина, повышенное содержание железа может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы. Кроме того, железо, попавшее в организм с водой, плохо выводится и накапливается в печени, почках, сердечной мышце. А это может привести к образованию опухолей, в том числе и злокачественных.

«Мы постоянно обращались в администрацию посёлка Октябрьский и Мошковского района, в управляющую компанию, в ООО «Оплот», снабжающее наш дом питьевой водой. Однако проблема так и не была решена. Всё это время мы вынуждены покупать бутилированную питьевую воду», — поделилась Оксана Колмагорова.

О проблеме женщина рассказала и общественникам «Гражданского патруля». Юристы уже получили ответ из отдела Управления Роспотребнадзора в Мошковского района. В нём говорится, что специалисты исследовали несколько проб воды, обнаружив в одной из них превышение предельной концентрация железа в 1,2-1,9 раза, в другой — в 2,4 раза.

Чтобы защитить интересы жителей микрорайона Светлый Роспотребнадзор в отношении ООО «Оплот» готовит исковое заявление в суд о понуждении исполнения требований санитарного законодательства.

Напомним, 22 августа стало известно о том, что канализацию в доме ветеранов в Убинском районе отремонтируют через 22 года.