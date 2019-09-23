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Водитель получил четыре года за сбитого сына депутата в Новосибирске

Рубрика: общество

11.10.2019 18:10

Фото с сайта pixabay.com

Пьяный водитель на «Тойоте» сбил молодого хоккеиста насмерть; трагедия с сыном уважаемого депутата затронула посёлок Чаны. 

Уроженец Алтайского края получил реальный срок за смерть 19-летнего сына депутата из райцентра Чановского района Новосибирской области. Сегодня, 11 октября пресс-служба Ленинского районного суда сообщила о приговоре за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшего смерть человека.

Трагедия произошла вечером 23 октября 2018 года. По данным ГИБДД, 24-летний пьяный водитель на «Тойоте Аллион» ехал по улице Ватутина на «красный» и напротив дома по улице Котовского, 11 сбил 19-летнего молодого человека на пешеходном переходе. Затем «Тойота Аллион» вылетела на встречку и столкнулась с автомобилем «Сеат Ибица».

Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Вскоре после трагедии жители посёлка Чаны сообщили Сиб.фм о том, что погибшим был Денис Басонов – сын депутата Совета депутатов рабочего посёлка Чаны Оксаны Басоновой, которая также работала директором Чановского детского сада № 1.

Погибший Денис Басонов активно занимался хоккеем в районной команде и помогал молодёжной команде выходить в тройку призёров по восточной зоне Новосибирской области, молодой человек приехал в Новосибирск, чтобы отучиться в вузе. Вопиющая трагедия глубоко затронула семью Басоновой и многих жителей посёлка Чаны.   

«Приговором суда Кислицын С.В. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок в четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», – сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.

Напомним, в октябре водитель автобуса ответит за смерть маленького велосипедиста в Новосибирске – суд уже перешёл к прению сторон.

 

Никита Манько

Теги: нетрезвый водитель ДТП депутаты трагедии

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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