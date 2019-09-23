Водитель получил четыре года за сбитого сына депутата в Новосибирске

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Пьяный водитель на «Тойоте» сбил молодого хоккеиста насмерть; трагедия с сыном уважаемого депутата затронула посёлок Чаны.

Уроженец Алтайского края получил реальный срок за смерть 19-летнего сына депутата из райцентра Чановского района Новосибирской области. Сегодня, 11 октября пресс-служба Ленинского районного суда сообщила о приговоре за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшего смерть человека.

Трагедия произошла вечером 23 октября 2018 года. По данным ГИБДД, 24-летний пьяный водитель на «Тойоте Аллион» ехал по улице Ватутина на «красный» и напротив дома по улице Котовского, 11 сбил 19-летнего молодого человека на пешеходном переходе. Затем «Тойота Аллион» вылетела на встречку и столкнулась с автомобилем «Сеат Ибица».

Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Вскоре после трагедии жители посёлка Чаны сообщили Сиб.фм о том, что погибшим был Денис Басонов – сын депутата Совета депутатов рабочего посёлка Чаны Оксаны Басоновой, которая также работала директором Чановского детского сада № 1.

Погибший Денис Басонов активно занимался хоккеем в районной команде и помогал молодёжной команде выходить в тройку призёров по восточной зоне Новосибирской области, молодой человек приехал в Новосибирск, чтобы отучиться в вузе. Вопиющая трагедия глубоко затронула семью Басоновой и многих жителей посёлка Чаны.

«Приговором суда Кислицын С.В. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок в четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», – сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.

Напомним, в октябре водитель автобуса ответит за смерть маленького велосипедиста в Новосибирске – суд уже перешёл к прению сторон.