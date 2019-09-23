«Локомотив» громит соперников: новосибирские волейболисты выигрывают восьмой раз подряд

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«Локомотив» громит соперников: новосибирские волейболисты выигрывают восьмой раз подрядРубрика: общество, спорт
11.10.2019 17:47
Фото с сайка ВК "Локомотив"
Новосибирцы обыграли «Ярославич» 10 октября на предварительном этапе Кубка России по волейболу; это восьмая победа «Локомотива» подряд.
Сибиряки продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице. «Локомотив» громит всех соперников на своём пути – новосибирцы не проиграли ещё ни одного матча предварительного этапа Кубка России.
«Локомотив» начал игру с серии результативных атак. Уже в середине первого сета новосибирцы оторвались от «Ярославича» на 5 очков. Мощной подачей навылет завершил партию Константин Абаев. Итог первого сета – 25:14.
Второй сет остался за «Ярославичем». Несмотря на попытки отыграться в конце партии, новосибирцы уступили 25:22. По итогам третьего и четвёртого сетов «Локомотив» одержал уверенную победу. Напрячься пришлось лишь в конце четвертой партии – исход решился при игре на «больше-меньше». Новосибирцы выиграли со счётом 3:1.
Следующая встреча пройдёт 12 октября против «Университета» из Барнаула.
Напомним, 9 октября «Локомотив» одержал победу над «Белогорьем».
Эмиль Фукс
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