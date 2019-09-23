За сожжённую «Приору» житель Новосибирской области получит срок

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11.10.2019 11:14
Фото предоставлено пресс-службой Следственного управления СКР по Новосибирской области
Новосибирские следователи закончили работу над уголовным делом о поджоге автомобиля сотрудника полиции; в преступлении подозревают 21-летнего молодого человека.
За умышленное повреждение автомобиля «Лада Приора», принадлежащего сотруднику полиции, 21-летнего молодого человека будут судить. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Новосибирской области.
Как стало известно, 20 августа этого года двое мужчин – 21 и 28 лет – во время поездки по городу Куйбышеву на автомобиле Lifan распивали спиртные напитки. Водитель «Лифана» не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет, после чего машина продолжила движение, но попала в поле зрения полицейских.
«Законные требования сотрудников ГИБДД 28-летний водитель проигнорировал. После непродолжительного преследования сотрудники полиции остановили автомобиль и задержали нарушителя за совершение административного правонарушения», – уточнили детали в пресс-службе.
Однако на этом история похождений куйбышевцев не закончилась. Ночью к автомобилю «Лада Приора», принадлежащему сотруднику полиции, подошёл 21-летний молодой человек, который облил транспортное средство горючей жидкостью и поджёг, а затем скрылся. Машина была уничтожена огнём полностью.
Сотрудники полиции выявили поджигателя и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. По решению суда он был заключён под стражу.
Следствие собрало достаточную доказательную базу вины подозреваемого. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, 15 августа следователи назвали виновных в обрушении школы в Купинском районе.
Анатолий Якимов
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