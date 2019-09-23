Лента новостейПредложить новость
«Ребёнка рвало целый час»: огромную муху нашла в сосиске сибирячка
Водитель получил четыре года за сбитого сына депутата в Новосибирске
Запретить «отупляющие» мобильные игры потребовал новосибирский активист
Детская школа искусств № 1 города Карасука переедет в новое здание
Сибирячка выпала из окна в попытке выбраться из квартиры уголовников
Пьяный сибиряк в кустах изнасиловал женщину вдвое старше его и украл её перчатки
«Станет солнышком в вашем доме»: кошке с необычным взглядом ищут хозяев в Новосибирске
"Это пить нельзя!": сибирячка вышла на одиночный пикет после экспертизы воды из крана
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Запретить «отупляющие» мобильные игры потребовал новосибирский активистРубрика: общество
11.10.2019 16:11
фото с сайта pixabay.com
Житель Новосибирска Алексей Корнелюк обратился в Госдуму с требованием запретить «отупляющие» мобильные игры на территории РФ; он также предложил собственную классификацию для таких игр на основе комментариев психологов.
Разработчик мобильных приложений из Новосибирска предложил российским законодателям подумать над запретом мобильных игр, которые негативно влияют на умственные способности детей и подростков. Он направил обращение в Госдуму, откуда получил ответ, что документ принят в работу. Об этом редакции Сиб.фм сообщил Алексей Корнелюк.
По словам мужчины, он с помощью психологов выделил критерии, по которым можно определить «отупляющие» игры.
«Например, в ней отсутствует сюжет; невозможно выиграть или проиграть; присутствует однообразная механика, которая сводит весь геймплей к одному-двум действиям ("кликеры" и "раннеры"); однотипные уровни с одинаковыми задачами (игры жанра "три в ряд")», – уточнил разработчик.
Неутешительные выводы толкнули Корнелюка на то, чтобы обратиться к властям. Он требует запретить игры, в которых есть или несколько из перечисленных признаков. Поскольку они провоцируют трудности с фокусировкой внимания, снижают концентрацию, вызывают сонливость и усталость.
«При этом основная аудитория таких игр – дети. Вместо того, чтобы прививать им жажду знаний, эти приложения затормаживают их умственное развитие. В некоторых случаях последствия могут быть необратимы!» – написал Алексей.
Напомним, 17 августа Сиб.фм писал о самых популярных у россиян мобильных приложениях.
Полина Кузнецова
Комментарии
Лента новостей
«Ребёнка рвало целый час»: огромную муху нашла в сосиске сибирячка
Водитель получил четыре года за сбитого сына депутата в Новосибирске
Запретить «отупляющие» мобильные игры потребовал новосибирский активист
Детская школа искусств № 1 города Карасука переедет в новое здание
Сибирячка выпала из окна в попытке выбраться из квартиры уголовников
Пьяный сибиряк в кустах изнасиловал женщину вдвое старше его и украл её перчатки
«Станет солнышком в вашем доме»: кошке с необычным взглядом ищут хозяев в Новосибирске
"Это пить нельзя!": сибирячка вышла на одиночный пикет после экспертизы воды из крана
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное