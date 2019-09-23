Жесть на дорогах: обзор смертельных ДТП за прошедшую неделю

фото из архива Сиб.фм

За минувшую неделю в Новосибирской области произошло 52 аварии, в которых погибли или пострадали люди; о самых крупных ДТП читайте в материале Сиб.фм.

Более 50 аварий, в которых восемь человек погибли и ещё 56 получили различные травмы, произошло в Новосибирской области с 4 по 10 октября. Такие данные обнародовала региональная Госавтоинспекция. О самых масштабных ДТП — наш еженедельный обзор.

Смертельный нырок

Два человека погибли в ДТП под Новосибирском в ночь на 4 октября. Инцидент произошёл на 12-м километре трассы Мошково--Усть-Балта. «Жигули» съехали в кювет и оказались в озере. Водитель и пассажир погибли от полученных травм.

Сбили прямо на «зебре»

В субботу, 5 октября, на пешеходном переходе в Новосибирске 68-летний водитель на автомобиле «Тойота Ипсум» сбил насмерть женщину.

«ДТП произошло примерно в 20:10 в субботу 5 октября. Автомобиль "Тойота Ипсум" двигался по улице Петухова в сторону улицы Бородина. У дома № 4/2 на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил женщину», – рассказали в городской Госавтоинспекции.

Двухлетний мальчик погиб в ДТП под Новосибирском

Семья на «Рено Логан» попала в аварию на трассе в Мошковском районе 6 октября: водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. Взрослые не получили серьёзных травм, а вот двухлетний мальчик от полученных травм скончался в больнице.

По факту ДТП проверку начали сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области.

Переехал и скрылся

В ту же субботу, вечером, водитель за рулём машины с логотипом службы такси «Везёт» сбил 50-летнего пешехода и скрылся с места происшествия в Новосибирске. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Как выяснили правоохранители, у автомобилиста не было водительских прав.

«За рулём был мужчина, который не имел прав на управления транспортными средствами, а также неоднократно привлекался к административной ответственности», – отметили в ГИБДД.

Смертельный разгон

7 октября в Советском районе Новосибирска на дороге, соединяющей Кольцово и Академгородок, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мотоциклист. Как сообщили очевидцы, Nissan Bluebird при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с мотоциклом.

В тот же день стало известно, что погибшим оказался президент Сибирской федерации айкидо Андрей Подойников. Он внёс большой вклад в развитие спорта в регионе.

Пытался перейти дорогу

8 октября на нерегулируемом пешеходном переходе в Первомайском районе Новосибирска был сбит 64-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

По словам инспектора пропаганды ГИБДД Владислава Савченкова, ДТП произошло на перекрёстке улиц Героев Революции и Молодогвардейской.

Напомним, на прошлой неделе Сиб.фм подготовил обзор самых серьёзных ДТП в Новосибирской области.