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Жители Саратова угрожали устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки

Рубрика: проиcшествия

11.10.2019 11:05

фото из группы «инцидент барнаул», поискового отряда «Лиза Алерт», видео с Telegram-канала Mash

В Саратове задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в убийстве местной школьницы; жители требовали отдать взятого под стражу толпе.

Убийство девятилетней девочки, тело которой обнаружили 10 октября в одном из гаражных кооперативов Саратова, вызвало волну народного протеста: люди пытались устроить самосуд над подозреваемым в преступлении. Об этом сообщает телеканал «РЕН-ТВ».

В среду утром девочка в шапке малинового цвета вышла из дома и отправилась в школу, но так до неё и не дошла. В связи с пропажей Следственный комитет возбудил уголовное дело, на поиски отправились сотрудники полиции и волонтёры из отряда «Лиза Алерт». МЧС даже сделало рассылку СМС-сообщений с просьбой помочь найти пропавшую. Однако это не помогло. Самые худшие опасения подтвердились: тело ребёнка нашли среди гаражей недалеко от её дома.

«Стоп по поиску Киселёвой Елизаветы. Поиск остановлен до проверки информации. Просим всех отправляться домой до утра», – такое сообщение появилось в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Затем и официальные власти сообщили, что девочка мертва: по данным ТАСС, это подтвердил заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Полиция уже задержала подозреваемого в преступлении мужчину, который, по неподтверждённой информации, признался в убийстве.

В это же время в Саратове вспыхнул настоящий митинг. Местные жители решили устроить самосуд над предполагаемым убийцей: они начали раскачивать полицейскую машину, где, по их мнению, должен был находиться подозреваемый. Правоохранителям даже пришлось пустить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. А когда сотрудники вывели мужчину на улицу, они были вынуждены заслонять его щитами от разъярённых людей. По информации Mash, жители Саратова уже начали вскрывать гаражи, чтобы самостоятельно провести обыски.

Напомним, 13 сентября стало известно, как уголовник убил свою трёхлетнюю падчерицу.

Никита Минин

Теги: убийство погиб ребёнок

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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