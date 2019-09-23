Автомобиль сгорел на парковке в Новосибирске

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Припаркованная у дома иномарка загорелась ночью в Новосибирске; потушить машину собственными силами владельцу не удалось.

Автофургон, оставленный у дома на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска, загорелся в ночь с 11 на 12 октября. Жители пытались потушить пламя своими силами, но им не удалось — пришлось вызывать пожарных. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".

Под угрозой возгорания были и несколько стоявших рядом автомобилей. Пламя в любую минуту могло перекинуться на них.

"К счастью, пожарный расчёт среагировал быстро. Ни люди, ни другие машины не пострадали", — говорится в посте.

Напомним, 1 июля Сиб.фм писал о сгоревшей после салюта палатке с фастфудом в Новосибирске.