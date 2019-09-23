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Автомобиль сгорел на парковке в Новосибирске

Рубрика: общество, проиcшествия

12.10.2019 09:49

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Припаркованная у дома иномарка загорелась ночью в Новосибирске; потушить машину собственными силами владельцу не удалось. 

Автофургон, оставленный у дома на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска, загорелся в ночь с 11 на 12 октября. Жители пытались потушить пламя своими силами, но им не удалось — пришлось вызывать пожарных. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".

Под угрозой возгорания были и несколько стоявших рядом автомобилей. Пламя в любую минуту могло перекинуться на них.

"К счастью, пожарный расчёт среагировал быстро. Ни люди, ни другие машины не пострадали", — говорится в посте.   

Напомним, 1 июля Сиб.фм писал о сгоревшей после салюта палатке с фастфудом в Новосибирске. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область пожар автомобиль

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Лента новостей

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Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

сегодня 13:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам устроят экскурсию в центре вирусологии «Вектор»

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

Годовалый ребёнок оказался заблокирован в салоне авто в Новосибирске

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами в Новосибирске

сегодня 11:20 Хроника 0 Коммент.

После убийства школьницы в Саратове Госдума вернулась к вопросу о смертной казни

сегодня 11:10 Общество 0 Коммент.

Голодающие дольщики Новосибирска провели ночь у здания правительства

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Грабли нарасхват: в Новосибирске стартовал общегородской субботник

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

В новосибирском «Клубе Директоров» обсудят иностранные методы управления

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

ХК «Барыс» разгромил «Сибирь»

сегодня 08:50 0 Коммент.

"Пчёлка Майя" появилась в метро Новосибирска

сегодня 08:10 Общество 0 Коммент.

Наркозависимая внучка душила бабушку подушкой и получила срок в Новосибирске

вчера 19:36 Общество 0 Коммент.

Пожар рядом с заводом ядерного топлива начался в Новосибирске

вчера 19:09 Хроника 0 Коммент.

«Ребёнка рвало целый час»: огромную муху нашла в сосиске сибирячка

вчера 18:51 Общество 0 Коммент.

Умер космонавт Алексей Леонов

вчера 18:16 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор смертельных ДТП за прошедшую неделю

вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

«Локомотив» громит соперников: новосибирские волейболисты выигрывают восьмой раз подряд

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

В мэрии сообщили сроки строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

Голодающие в центре Новосибирска дольщики греются под пледом

вчера 16:57 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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