Автомобиль сгорел на парковке в Новосибирске

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Автомобиль сгорел на парковке в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
12.10.2019 09:49
Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"
Припаркованная у дома иномарка загорелась ночью в Новосибирске; потушить машину собственными силами владельцу не удалось.
Автофургон, оставленный у дома на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска, загорелся в ночь с 11 на 12 октября. Жители пытались потушить пламя своими силами, но им не удалось — пришлось вызывать пожарных. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".
Под угрозой возгорания были и несколько стоявших рядом автомобилей. Пламя в любую минуту могло перекинуться на них.
"К счастью, пожарный расчёт среагировал быстро. Ни люди, ни другие машины не пострадали", — говорится в посте.
Напомним, 1 июля Сиб.фм писал о сгоревшей после салюта палатке с фастфудом в Новосибирске.
Мария Машанова
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