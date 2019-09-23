"Бабушкин патруль" возьмётся за безопасность пешеходов на дорогах сибирского города

Фото с сайта "ЕР" в Томской области

Вязанию и рассаде томские пенсионеры предпочли общественно-полезную деятельность; они создали организацию "Бабушкин патруль", которая будет следить за безопасностью на дорогах.

Движение "Бабушкин патруль" появилось в Томской области — его участники будут помогать сотрудникам ДПС предупреждать пешеходов и водителей о необходимости соблюдать ПДД. Идея создания организации принадлежит председателю Совета старейшин и члену местного отделения "ЕР" Валентине Шатериной. Об этом сообщается на сайте партии.

Пенсионерки будут дежурить у пешеходных переходов, особенно вблизи учебных заведений. Они намерены призывать местных жителей в первую очередь думать о собственной безопастности.

"Не спешить, а смотреть по сторонам. Иногда внимательность может спасти жизнь", — считают участницы движения.

Напомним, 9 октября Сиб.фм писал о подростке, попавшем в больницу после ДТП на пешеходном переходе.