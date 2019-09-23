"Бабушкин патруль" возьмётся за безопасность пешеходов на дорогах сибирского города

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"Бабушкин патруль" возьмётся за безопасность пешеходов на дорогах сибирского городаРубрика: общество
13.10.2019 08:30
Фото с сайта "ЕР" в Томской области
Вязанию и рассаде томские пенсионеры предпочли общественно-полезную деятельность; они создали организацию "Бабушкин патруль", которая будет следить за безопасностью на дорогах.
Движение "Бабушкин патруль" появилось в Томской области — его участники будут помогать сотрудникам ДПС предупреждать пешеходов и водителей о необходимости соблюдать ПДД. Идея создания организации принадлежит председателю Совета старейшин и члену местного отделения "ЕР" Валентине Шатериной. Об этом сообщается на сайте партии.
Пенсионерки будут дежурить у пешеходных переходов, особенно вблизи учебных заведений. Они намерены призывать местных жителей в первую очередь думать о собственной безопастности.
"Не спешить, а смотреть по сторонам. Иногда внимательность может спасти жизнь", — считают участницы движения.
Напомним, 9 октября Сиб.фм писал о подростке, попавшем в больницу после ДТП на пешеходном переходе.
Мария Машанова
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Лента новостей
«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под Новосибирском
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