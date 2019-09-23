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"Бабушкин патруль" возьмётся за безопасность пешеходов на дорогах сибирского города

Рубрика: общество

13.10.2019 08:30

Фото с сайта "ЕР" в Томской области

Вязанию и рассаде томские пенсионеры предпочли общественно-полезную деятельность; они создали организацию "Бабушкин патруль", которая будет следить за безопасностью на дорогах. 

Движение "Бабушкин патруль" появилось в Томской области — его участники будут помогать сотрудникам ДПС предупреждать пешеходов и водителей о необходимости соблюдать ПДД. Идея создания организации принадлежит  председателю Совета старейшин и члену местного отделения "ЕР" Валентине Шатериной. Об этом сообщается на сайте партии.

Пенсионерки будут дежурить у пешеходных переходов, особенно вблизи учебных заведений. Они намерены призывать местных жителей в первую очередь думать о собственной безопастности.

"Не спешить, а смотреть по сторонам. Иногда внимательность может спасти жизнь", — считают участницы движения. 

Напомним, 9 октября Сиб.фм писал о подростке, попавшем в больницу после ДТП на пешеходном переходе. 

Мария Машанова

Теги: пенсионеры Томская область Бабушкин патруль

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«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под Новосибирском

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Девушка со шрамом на горле пропала при попытке продать автомобиль

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Пьяные сибиряки верхом на коне похитили корову и пожарили из неё шашлык

сегодня 10:38 Хроника 0 Коммент.

Стали известны подробности ДТП с маршруткой в Новосибирске: человек с переломом позвоночника находится в больнице

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск почти догнал Москву по цене бургеров

сегодня 09:30 Общество 0 Коммент.

"Бабушкин патруль" возьмётся за безопасность пешеходов на дорогах сибирского города

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

Школьник приехал по путёвке в легендарный "Артек" и умер от пневмонии

вчера 21:49 Общество 0 Коммент.

Появление в соцсети опроса о смертной казни в Госдуме объяснили самостоятельностью smm-отдела

вчера 20:34 Общество 0 Коммент.

Прощание с умершим от рака защитником ХК "Сибирь" Самвелом Мнацяном пройдёт в Омске

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

Участников акции голодающих дольщиков в Новосибирке увезли на скорой

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Экстренное заседание комиссия по ЧС провели в Новосибирске из-за пожаров

вчера 17:40 Общество 0 Коммент.

Мужчина с залысинами вышел из больницы в Новосибирске и пропал без вести

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

Замученная совестью сибирячка пошла работать, чтобы платить алименты

вчера 16:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев попросили жаловаться на пьяных водителей

вчера 15:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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