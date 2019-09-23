Чудотворную икону Иверской Божией Матери привезут в Новосибирск

Фото с сайта Новосибирской митрополии

Уникальную святыню, поклониться которой стремятся паломники со всей страны, доставят в столицу Сибири; верующие утверждают, что икона исцеляет людей.

У верующих Новосибирска появилась уникальная возможность поклониться чудотворной иконе Божией Матери "Иверская". Её 16 октября привезут в город из храма "Скоропослушница" в рамках Всероссийской православной выставки "Покровская осень". Об этом сообщается на сайте Новосибирской Митрополии.

"Известно много случаев чудесных исцелений, которые люди получают у иконы, обращаясь к Пресвятой Богородице. Паломники стекаются к иконе со всех регионов, едут и из-за границы", — говорится в сообщении.

Также на выставке прозвучат богородичные песнопения, будут проходить открытые лекции члена союза писателей России, кавалера ордена святого Царя Николая II Юрия Воробьевского.

Выставка будет проходить в помещении «ЦУМ-Новосибирск», по улице Проспект Димитрова, 5.

Напомним, 6 октября Сиб.фм писал, что на главную икону российской армии пришли посмотреть в Новосибирске более 15 тысяч человек.