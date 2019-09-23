Экстренное заседание комиссия по ЧС провели в Новосибирске из-за пожаров

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Экстренное заседание комиссия по ЧС провели в Новосибирске из-за пожаровРубрика: общество
12.10.2019 17:40
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области
Рост числа термоточек отмечается в нескольких районах Новосибирской области; ситуацию обсудили на экстренном заседании КЧС.
На сегодняшний день в Новосибирской области действуют 77 термоточек, при этом за последние трое суток пожарная ситуация ухудшаетеся в Барабинском, Карасукском, Каргатском, Куйбышевском, Ордынском и Чулымском районе. Меры для ликвидации этой ситуации, а также возможное введение особого противопожарного режима обсудили сегодня на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством председателя Правительственной КЧС Сергея Семки. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Главы районов, на территории которых зафиксировано больше всего ландшафтных пожаров, отчитались о принятых мерах и недопущении их перехода на населенные пункты. Руководители Чановского, Куйбышевского и Барабинского районов доложили о введении особого противопожарного режима, в рамках которого запрещается разжигание костров, сжигание сухой листвы, а также возрастает ответственность граждан за нарушение правил пожарной безопасности.
"Дополнительно комиссией был рассмотрен вопрос о проведении усиленной работы патрульных групп в целях выявления ландшафтных пожаров на начальной стадии и принятия мер по немедленной ликвидации", — говорится в сообщении МЧС области.
Напомним, 8 октября Сиб.фм писал о возросшем уровне загрязнения воздуха в Новосибирской области из-за ландшафтных пожаров.
Мария Машанова
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