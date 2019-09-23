Годовалый ребёнок оказался заблокирован в салоне авто в Новосибирске

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Годовалый малыш попал в автомобильную ловушку — двери машины заблокировались, когда мать была снаружи; вызволить ребёнка помогли спасатели.

Мальчик 2018 года рождения вечером 11 октября оказался заперт в салоне автомобиля в Калининском районе Новосибирска. Двери заблокировалсь, при этом самостоятельно справиться с ситуацией мать ребёнка не смогла. Об этом сообщается в группе новосибирских спасателей МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Спасательная операция длилась всего несколько минут — 18:50 до 19:05 часов.

Как уточняется в сообщении, малыша передали матери, в медицинской помощи мальчик не нуждался.

Ещё один ребёнок успел напугать родителей в Ленинском районе сибирской столицы. Взрослые около 23:00 вечера не могли попасть в квартиру, на звонки и стук в дверь никто не откликался. Попасть внутрь помогли спасатели. Выяснилось, что десятилетний ребёнок крепко спал.

Напомним, 23 сентября Сиб.фм писал, что новосибирским спасателям пришлось искать на крыше дома подростков с пакетами на головах, о которых сообщил очевидец.