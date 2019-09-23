Лента новостейПредложить новость
Годовалый ребёнок оказался заблокирован в салоне авто в Новосибирске
После убийства школьницы в Саратове Госдума вернулась к вопросу о смертной казни
Голодающие дольщики Новосибирска провели ночь у здания правительства
Грабли нарасхват: в Новосибирске стартовал общегородской субботник
В новосибирском «Клубе Директоров» обсудят иностранные методы управления
Наркозависимая внучка душила бабушку подушкой и получила срок в Новосибирске
В мэрии сообщили сроки строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Годовалый ребёнок оказался заблокирован в салоне авто в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
12.10.2019 11:45
ФОТО PIXABAY.COM
Годовалый малыш попал в автомобильную ловушку — двери машины заблокировались, когда мать была снаружи; вызволить ребёнка помогли спасатели.
Мальчик 2018 года рождения вечером 11 октября оказался заперт в салоне автомобиля в Калининском районе Новосибирска. Двери заблокировалсь, при этом самостоятельно справиться с ситуацией мать ребёнка не смогла. Об этом сообщается в группе новосибирских спасателей МАСС в социальной сети «ВКонтакте».
Спасательная операция длилась всего несколько минут — 18:50 до 19:05 часов.
Как уточняется в сообщении, малыша передали матери, в медицинской помощи мальчик не нуждался.
Ещё один ребёнок успел напугать родителей в Ленинском районе сибирской столицы. Взрослые около 23:00 вечера не могли попасть в квартиру, на звонки и стук в дверь никто не откликался. Попасть внутрь помогли спасатели. Выяснилось, что десятилетний ребёнок крепко спал.
Напомним, 23 сентября Сиб.фм писал, что новосибирским спасателям пришлось искать на крыше дома подростков с пакетами на головах, о которых сообщил очевидец.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Годовалый ребёнок оказался заблокирован в салоне авто в Новосибирске
После убийства школьницы в Саратове Госдума вернулась к вопросу о смертной казни
Голодающие дольщики Новосибирска провели ночь у здания правительства
Грабли нарасхват: в Новосибирске стартовал общегородской субботник
В новосибирском «Клубе Директоров» обсудят иностранные методы управления
Наркозависимая внучка душила бабушку подушкой и получила срок в Новосибирске
В мэрии сообщили сроки строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
К зиме готовы
Энергетики рассказали о готовности Новосибирска к отопительному се...
Новости по теме
Популярное