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Годовалый ребёнок оказался заблокирован в салоне авто в Новосибирске

Рубрика: общество, проиcшествия

12.10.2019 11:45

ФОТО PIXABAY.COM

Годовалый малыш попал в автомобильную ловушку — двери машины заблокировались, когда мать была снаружи; вызволить ребёнка помогли спасатели. 

Мальчик 2018 года рождения вечером 11 октября оказался заперт в салоне автомобиля в Калининском районе Новосибирска. Двери заблокировалсь, при этом самостоятельно справиться с ситуацией мать ребёнка не смогла. Об этом сообщается в группе новосибирских спасателей МАСС в социальной сети «ВКонтакте». 

Спасательная операция длилась всего несколько минут — 18:50 до 19:05 часов. 

Как уточняется в сообщении, малыша передали матери, в медицинской помощи  мальчик не нуждался. 

Ещё один ребёнок успел напугать родителей в Ленинском районе сибирской столицы. Взрослые около 23:00 вечера не могли попасть в квартиру, на звонки и стук в дверь никто не откликался. Попасть внутрь помогли спасатели. Выяснилось, что десятилетний ребёнок крепко спал.  

Напомним, 23 сентября Сиб.фм писал, что новосибирским спасателям пришлось искать на крыше дома подростков с пакетами на головах, о которых сообщил очевидец. 

Мария Машанова

Теги: спасатели Новосибирская область МАСС ребёнок

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сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 08:50 0 Коммент.

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вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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