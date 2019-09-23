Голодающие дольщики Новосибирска провели ночь у здания правительства

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Обманутые дольщики в столице Сибири продолжают акцию протеста; они второй день не покидают сквер у здания регионального правительства, требуя восстановить свои жилищные права.

Группа дольщиков жилищного комплекса «Новомарусино», которые утром 11 октября объявили голодовку, продолжает находиться у здания областной администрации. Здесь они провели ночь, согреваясь спальниками и горячим чаем. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказала одна из дольщиц Ирина Форрат.

«Никуда не уходили. Провели ночь на лавочках, укрываясь спальниками и пледами. Палатку нам поставить не разрешили. Запретили даже привезти биотуалет», — сообщила женщина.

По её словам, дежурящие рядом с участниками голодовки полицейские объяснили запрет тем, что это будет расценено как захват территории.

«Утром к нам подошёл представитель администрации, ему, видимо, поручено за нами присматривать. Спросил: «Может, блинов хотите?» — рассказала Форрат.

Дольщица добавила, что сейчас в парке у здания правительства находятся 12 человек, в течении дня обещают присоединиться ещё несколько человек.

Около 700 семей ЖК «Новомарусино» вот уже несколько лет ждут новоселья. Многие вложили в строительство квартир деньги, взятые в кредит, и сейчас вынуждены платить банкам, а также за съём квартир. Застройщик объявлен банкротом.

Напомним, 11 октября Сиб.фм писал, что вечером в пятницу с дольщиками встретился представитель мэрии Новосибирска и заверил, что к понедельнику будет составлена «дорожная карта» для решения проблемы с окончанием строительства объекта.