Грабли нарасхват: в Новосибирске стартовал общегородской субботник

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Масштабная уборка началась утром с субботу во всех районах сибирской столицы; всем участникам субботника выдают мешки, перчатки и грабли.

Общегородской санитарный день проходит в Новосибирске. Накануне от мусора были очищены более 130 тротуаров и 20-ти парковой, теперь эстафета чистоты перешла жителям многоквартирных домов. Желающим навести порядок на прилегающих территориях работники управляющих компаний выдают необходимый инвентарь — мешки, грабли, лопаты и печатки. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Кроме того, с 9:00 новосибирцы смогут присоединиться к уборке города и на общественных территориях – в парках, скверах и памятных местах.

«Дорожные учреждения и их подрядные организации во всех районах города в усиленном режиме осуществляют сбор мусора вдоль магистральных дорог, уборку остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, тротуаров от грязи, песка и мусора», — уточнили в мэрии.

Там также отметили, что за уходящую неделю дорожные службы уже вывезли 740 тонн грязи и мусора.

Напомним, 11 октября Сиб.фм писал, что вместе с горожанами на уборку выйдет мэр Новосибирска Анатолий Локоть.